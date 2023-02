Donaueschingen vor 5 Stunden

Wann kommt endlich der Kreisverkehr in Allmendshofen?

Eigentlich sollte er schon längst gebaut sein. Denn schon geraume Zeit steht das Projekt eines Kreisverkehrs bei der B27-Ausleitung in Allmendshofen in den Startlöchern. Doch irgendwie läuft es nicht so ganz rund.