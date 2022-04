von Roger Müller

Von der Donauquelle aus aus geht es über acht Etappen, am 22. April ist die Zielankunft in Ulm geplant. „Die Donau, Europas längster Fluss, verbindet uns mit der Ukraine auf besondere Weise. Wir werden auf dem Weg entlang der Donau bis Ulm Friedensbotschaften sammeln, die wir dann in Ulm beim dort ansässigen Nato-Hauptquartier übergeben werden“, so Initiatorin Heidrun Hog-Heidel.

Bekannter bringt sie auf die Idee

Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine trieb Hog-Heidel sehr um, sagt sie. Die Idee zu diesem Friedensmarsch kam ihr beim Austausch mit einem Bekannten aus der ehemaligen DDR. „Dieser sagte mir, früher sind sie immer und immer wieder auf die Straße gegangen, um auf sich aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, etwas verändern zu können“.

„Durch mein Netzwerk fand ich dann schnell Mitstreiter und Unterstützer, sogar ein Begleitfahrzeug konnten wir organisieren.“ Heidrun Hog-Heidel

Dieser Impuls ließ die Geisingerin nicht los – und die Idee eines Friedensmarsch über Ostern war geboren. Die systemische Familientherapeutin ist seit 2014 Pilgerführerin, und kennt sich somit bestens mit der Materie aus. „Durch mein Netzwerk fand ich dann schnell Mitstreiter und Unterstützer, sogar ein Begleitfahrzeug konnten wir organisieren“, freut sich Hog-Heidel.

An den einzelnen Stationen seien Kundgebungen und Impulse geplant. So werde es Ansprachen und Pilgersegen durch Geistliche geben, auch Politiker und Bürgermeister sind im Vorfeld angeschrieben worden.

Nichts wird dem Zufall überlassen

Die Friedensbotschaften werden dann auf einer Papierrolle gesammelt, die dann bei der letzten Etappe von Ehingen nach Ulm am Nato-Hauptquartier an den dortigen Pressesprecher übergeben wird. „Wir haben hier nichts dem Zufall überlassen wollen, wir informierten im Vorfeld alle an den Etappenzielen, die meistens vor den Rathäusern der jeweiligen Etappenorte sind, um auch Gehör zu bekommen, und Friedensbotschaften einsammeln können“, sagt Hog-Heidel.

Eine Kopie für die russische Botschaft

Auch Politiker wurden eingeladen, „Wir sind gespannt ob die jeweiligen Landtags- und Bundestagsabgeordneten des Zielortes in Ulm präsent sind, sie sollen schließlich unsere Friedensbotschaften auch in das Landes- und Bundesparlament tragen“. Eine Kopie der Papierrolle soll auch an die russische Botschaft in Berlin gehen. Mitwandern kann jeder, es ist natürlich auch möglich nur an einzelnen Etappen teilzunehmen.

Weitere Infos Nähere Informationen zum Friedensmarsch gibt es bei Heidrun Hog-Heidel, Telefon 07704/6432

Mehrtägige Mitwanderer sollen ihre jeweiligen Übernachtungen selbst organisieren, gerne gesehen wären Friedenssymbole, Fahnen, auch Transparente. Zudem sollt man auch an genügend Tagesproviant und Getränke denken. Es ist der erste Friedensmarsch, den die Geisingerin organisiert, sie selbst fungiert als Wanderführerin, und wacht über die Papierrolle mit den Friedensbotschaften.