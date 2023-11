Mit Bravour bestanden hat das 2021 neu gewählte Vorstandsteam der Hubertshofener Waldwinkel-Zunft seine erste Amtszeit. So wurden Isabell Wiedemer und Christian Knöpfle bei den Teilneuwahlen anlässlich der 60. Hauptversammlung einstimmig wiedergewählt, ebenso wie Schriftführer Maximilian Tritschler und die Beisitzer Simon Ratzer und Laura Winterhalder. Neu im Team ist als Beisitzer Niklas Winterhalder, der Patrik Dankwart ablöst.

Als Motto der kommenden Fasnet wurde das Thema „Heavy Metal“ ausgelost. Die närrischen Tage beginnen am „Schmutzigä Dunschdig“ um 9 Uhr mit der Absetzung der Ortsvorsteherin. In Mistelbrunn wird der Ortsvorsteher um 14.30 Uhr entmachtet. Der bunte Abend 2024 wird wie im Vorjahr Fasnetfreitag ab 20 Uhr gefeiert, die Kinderfasnet am Samstag um 12.15 Uhr. Am Dienstag, 9.30 Uhr ist wieder Frühstück in der „Milligrabä-Beiz“ in Mistelbrunn. Zum Fasnetausklang gibt es ab 17 Uhr das Eierbraten und die Hexenverbrennung in Hubertshofen. Doch zuvor feiert die Zunft unter dem Motto „#59 + Zwo“ ihren 60. Geburtstag nach. Bereits seit Mai laufen die Vorbereitungen für das große Fest am Samstag, 13. Januar, bei dem Hubertshofen für einen Tag zur Narrenhochburg wird. Der Blasmusikverein Hubertshofen ist laut Marius Schorpp personell nicht mehr in der Lage, das Fest musikalisch zu begleiten. Eine kleine Abordnung wird aber während der närrischen Tage mit von der Partie sein.

Isabell Wiedemer, Niklas Winterhalder und Marvin Winterhalder wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt, Martin Ritter, Tatjana Ritter und Steffen Vogt sind 20 Jahre dabei und Mariaon Wifurth-Löffler und Peter Löffler halten der Zunft 25 Jahre die Treue.

Am Samstag, 16. Dezember, veranstalten die Waldwinkler ab 13.30 Uhr einen Adventsnachmittag mit Christbaum-Verkauf. Weitere Termine können auf der aktualisierten Homepage www.nv-waldwinkel.de eingesehen werden.