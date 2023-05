Die passenden Pflanzen für Beet oder Balkon bieten einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer und sind bei der ZG in großer Auswahl erhältlich. Hobbygärtner kommen also auf ihre Kosten. Egal ob Salat- und Gemüsesetzlinge, insektenfreundlicher Dünger, Rasentrimmer, Gartenscheren, Einhell-Akku-Sensen und Rasenmäher, Feueranzünder, Pflanztöpfe bis hin zu Gartenschuhen, Insektenhotels und mehr. Die Auswahl zu Angebotspreisen ist groß.

Im Bereich Haushaltswaren und Geräte gibt es am Sonntag eine Vorführung des neuen WMF-Kaffeevollautomaten. Wer also Lust auf eine Tasse Kaffee hat, sei willkommen. Bei Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 104 gibt es am 7. Mai auf diese Artikel 20 Prozent Rabatt.

Auf Sonne, Sommer und Spaß freut sich Gerhard Werb vom Haushalts- und Spielwarengeschäft Thedy. Das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag sieht er als Auftakt in die Sommersaison. Und mit der Sonne steigt ja auch die Lust, das Leben wieder mehr nach draußen zu verlagern. Beispielsweise mit einem gemütlichen Grillabend. Nicht nur den Grill, sondern auch das Zubehör in großer Auswahl gibt es bei Thedy. Fang- und Wurfspiele sowie diverse Utensilien für den Sandkasten gehören ebenso zum Sortiment wie die von Kindern nach wie vor heißgeliebte Wasserpistole. Auch Bedarfsartikel für den Urlaub am See oder am Meer wie Strandtücher, Trinkflaschen oder Strandtaschen gibt es.

Auch die Donauquellstadt selbst lockt an diesem Tag zu einem Spaziergang. Quelle, Zusammenfluss, Residenzviertel, Schlosspark und Museen bieten sich für einen Besuch an.

Die Band Sandy & The Wombats wird den Hanselbrunnenplatz am Sonntag in mehreren Sets den ganzen Mittag über bespielen. Auch vier Food-Trucks, Manu’s Churros, Metzgerei Martin, Floers Flammkuchen und Hogg’s Hofladen, rollen an. Verwöhnt werden die Besucher mit Grillwürsten, Steaks, Burger, Gyros, Flammkuchen und Süßigkeiten. Neben lokalen Gastronomen freuen sich auch einige Getränkestände der Donaueschinger Stadthexen auf Besucher.

Die Karlstraße wird am Sonntag, 7. Mai, zur Flaniermeile, coole US-Cars aus der Rockabilly-Szene werden das Stadtbild bereichern. Am Tag nach dem City-Jamboree steht das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Automobilsalon an.

Das Hüfinger Ford-Autohaus Albert an der Schaffhausener Straße wird den Ford Tourneo Connect, den Ford Kuga Plug-in-Hybrid, den Puma Hybrid sowie als besonderen Blickfang den Mustang Mach-E vorstellen. Der Kuga Plug-in-Hybrid glänzt mit einer umfangreichen Basisausstattung. Der Strom reicht durchschnittlich für 57 bis 64 Kilometer, in der Stadt sogar für 71 bis 88 Kilometer. Für Vortrieb im Kuga Plug-in sorgen ein 2,5-l-Benziner mit 152 PS/112 kW sowie ein 110 PS/81 kW leistender E-Motor, die Systemleistung beträgt 225 PS/165 kW. Große Wertschätzung genießt ebenso der Ford Puma Hybrid. Mit seinen EcoBoost-Hybridmotoren bietet der Ford Puma hohe Fahrdynamik bei niedrigem Kraftstoffverbrauch. Der Hybridmotor liefert bei Bedarf zusätzliche Leistung und weist dabei niedrigere CO2-Emissionswerte auf als herkömmliche, nicht elektrifizierte Motoren.

Das Autohaus Erndle gehört vom Start weg zu den bundesweit 130 Händlern, die den Ora anbieten und warten. Mit einer 5-Sterne-Bewertung im offiziellen Euro-NCAP-Crashtest bietet der Ora eine sichere Fahrt mit fünf Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Obendrauf gibt Ora acht Jahre, bei bis zu maximal 160.000 Kilometern, Garantie auf die Fahrzeugbatterie. „Wir sind immer gern beim verkaufsoffenen Sonntag dabei, um einerseits unsere sehr interessanten Fahrzeuge zu zeigen, und andererseits, um einmal mit Interessenten ins Gespräch zu kommen, die sonst eher nicht in unserem Autohaus an der Robert-Bosch-Straße 1 vorbeischauen. Natürlich freuen wir uns auch auf die Gespräche mit den Bestandskunden“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle.

Für die an der Breslauer Straße 45 in Donaueschingen beheimatete Autowelt Schuler GmbH ist es eine Selbstverständlichkeit, beim verkaufsoffenen Sonntag in der Donaueschinger Innenstadt seine Fahrzeuge zu präsentieren. „Für mich ist der verkaufsoffene Sonntag mit dem Autosalon ein ganz großer Höhepunkt im gesamten Jahr. Wir haben hier stets sehr gute Erfahrungen mit den Besuchern gemacht, immer sehr gute Gespräche geführt und stets ein tolles Feedback erhalten. Es ist einfach toll, mitten in der Stadt die gesamte Fahrzeugflotte einem breiten Publikum zu präsentieren. Das macht allen Mitarbeitern Spaß „, sagt Marin Kusenic, Gesamtverkaufsleiter und Standortverantwortlicher in Donaueschingen.

Der verkaufsoffene Sonntag mit dem Frühlingsfest in der Donaueschinger Innenstadt ist für Besucher und Passanten immer eine exzellente Gelegenheit, sich mit neuen Modellen der Automobilhersteller vertraut zu machen. Mit der Autowelt Schuler GmbH, dem Mitsubishi-Autohaus Erndle und dem Autohaus Albert präsentieren sich am Sonntag, 7. Mai, renommierte Autohäuser den Interessenten.

Im Zeichen des Rock’n’Roll steht die Donaueschinger Innenstadt am ersten Maiwochenende. Während der drei Tage treten insgesamt neun Gruppen auf. Und eine Band stand schon lange auf der Wunschliste der Macher.

An den drei Veranstaltungstagen treten neun verschiedene Bands auf, wobei es wieder eine Mischung aus alten Bekannten und neuen Formationen sein wird. Mit mehreren tausend Besuchern rechnen die Veranstalter von 5. bis 7. Mai. Das Jamboree-Warm-up wird am Freitag, 5. Mai, im Irish Pub Blarney mit den Ballroom Stompers und erstmals in der Centrale Bar & Lounge mit dem Mark Twang Trio ausgetragen. Beide Konzerte beginnen ab 21 Uhr. Am Samstag, 6. Mai, geht es am Nachmittag in der Innenstadt los. Beim Eröffnungskonzert in der Karlstraße werden ab 16 Uhr erste Rock’n’Roll-Hits von zwei DJs aus den Boxen dröhnen, bevor ab etwa 18 Uhr die ersten Liveklänge zu hören sind. Musikalisch präsentieren die Veranstalter eine Gruppe, die seit Jahren auf der Wunschliste der Organisatoren steht: Die 1992 gegründeten Foggy Mountain Rockers aus Bonn dürfen mit dem Open-Air den Jamboree-Samstag eröffnen. Die Gäste werden durch vier Food-Trucks, die Getränkestände der Stadthexen Donaueschingen und andere Anbieter kulinarisch versorgt.

Mit der Centrale Bar & Lounge (TTR) , Irish Pub Blarney (Tin Cans), Fürstenberg Bräustüble (Rockin Carbonara), Alte Hofbibliothek (Sandy and the Wild Wombats) sowie Twist Hoch2 (Maria & The Rhythm Boosters) stehen bekannte Gastgeber auf der Lokalliste. An den drei Veranstaltungstagen treten insgesamt neun verschiedene Bands auf, wobei laut den Veranstaltern wieder ein bewährter Mix aus alten Bekannten und neuen frischen Formationen zu hören sein wird.

Zum zweiten Mal mit dabei ist der wiedereröffnete Eventkeller in der Josefstraße. Hier wird die sizilianische Band Strike auftreten. Das Jamboree vereint sich am Sonntag mit dem Frühlingsfest, das auch den Automobilsalon und verkaufsoffene Geschäfte der Donaueschinger Händler beinhaltet. Die Freiburger Band Sandy & The Wombats wird auf der Open-Air-Bühne am Sonntag in mehreren Sets ab 13 Uhr am Hanselbrunnenplatz aufspielen.

Hier gibt es Karten

Tagestickets gibt es nur an der Abendkasse für acht Euro am Freitag und für 15 Euro am Samstag. Ein Zweitages-Festivalticket, gültig am Freitag und Samstag, lässt sich für 15 Euro im Vorverkauf erwerben. Die Karten sind in den Lokalen Alte Hofbibliothek, Centrale Bar & Lounge, Fürstenberg Bräustüble, Irish Pub Blarney, Twist Hoch2 und Eventkeller sowie an allen weiteren offiziellen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.city-jamboree.de erhältlich.