Das Jahr 2020 hat durch das Coronavirus viele Herausforderungen beinhaltet. Trotzdem gab es in Hubertshofen einige erfreuliche Ereignisse. Nun steht ein neues Jahr in den Startlöchern. Und Ortsvorsteherin Monika Winterhalder zieht Bilanz. Wie erging es Hubertshofen in den vergangenen Monaten?

Kleinigkeiten werden schnell vergessen

Winterhalder sagt, dass nach Fasnacht erst mal Corona-bedingt die große Ruhe kam. „Wir haben uns nicht ausgeruht, denn wir haben viele Kleinigkeiten erledigt, welche man dann schnell wieder vergisst“, sagt sie. Das Bürgerhaus wurde mit neuem Mobiliar ausgestattet. Das Gebäude wurde zudem ans Glasfasernetz angeschlossen, so die Ortsvorsteherin. Im Kindergarten wurde der Sanitätsbereich mit einer Spül- und einer Waschmaschine sowie mit neuen Waschbecken und Hähnen ausgestattet. Auch der Kioskbereich des Schwimmbads wurde renoviert, führt Winterhalder an.

Bedauerliche Absage

Politisch habe sich in Hubertshofen ebenfalls etwas getan, denn der Ortschaftsrat habe im Umlaufverfahren einige Bauanträge und Baugenehmigungen auf den Weg gebracht, so Monika Winterhalder. „Auch die Jagd und ein städtisches Grundstück wurden neu verpachtet“, sagt die Ortsvorsteherin. Zudem wurde die Planung für den neuen Spielplatz in Angriff genommen; die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr begonnen werden. „Es gab auch Termine mit den Architekten und Handwerkern wegen der anstehenden Renovierung unseres Rathauses“, sagt Winterhalder. Auch seien im Herbst die Planungen für den Naturpark-Markt im Gange gewesen. „Leider musste der Naturpark-Markt dann Corona-bedingt kurzfristig abgesagt werden“, bedauert sie.

Gute Schwimmbad-Saison

„Dank vieler ehrenamtlicher Helfer konnten wir das Schwimmbad trotz Corona problemlos öffnen“, freut sich Winterhalder. Zudem sei die Schwimmbad-Saison sehr erfolgreich verlaufen: „Wir konnten den Sommer über viele Besucher im Schwimmbad begrüßen“, sagt sie. Auch die Mosternte sei mit über 100.000 Kilogramm gemostetem Obst erfreulich verlaufen.

„Uns war dieses Jahr trotz der Corona-Situation nicht langweilig“, sagt sie. Die Ortsvorsteherin freue sich nun auf ein neues, hoffentlich bald Corona-befreites Jahr. Sie freue sich auf die Renovierungen von Rathaus und Kindergarten, welche im Frühjahr beginnen sollen. Auch werde der neue Spielplatz beim Schwimmbad im kommenden Jahr fertiggestellt, so Winterhalder. Zudem werde der Naturpark-Markt im Herbst 2021 nachgeholt. „Ich freue mich auch auf die Kleinigkeiten zwischendurch, welche man nebenher rund um die Ortschaft erledigt“, sagt Monika Winterhalder.