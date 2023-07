Wer hat Vorfahrt auf der Geisinger Straße? Diese Frage beschäftigte jüngst den Pfohrener Ortschaftsrat. Anlass war eine Anfrage eines Bürgers. Eine schnelle Antwort hatte Ortsvorsteher Gerhard Feucht parat: „Es ist eine klare 30er-Zone vom ‚Ochsen‘ bis Ende. Eine solche Zone hat Regeln, die grundsätzlich das Rechts-vor-links-Gebot an allen einmündenden Straßen beinhaltet.“ Doch so einfach ist es in Pfohren nicht. Denn es gibt eine Ausnahme: Vom Rathaus gesehen die erste Einmündung Bachweg ist nicht vorfahrtsberechtigt. Dies ist durch eine Beschilderung so gekennzeichnet.

Grund ist, dass die Geisinger Straße mit Einführung der Zone rückgebaut und somit der Randstein abgesenkt wurde. Dies ist in diesem Bereich nicht geschehen. Man müsse die Schilder entfernen und alles gleich regeln, schlug Stadtrat Gottfried Vetter vor. Damit habe man eine eindeutige Regelung. Doch das lehnt die Verkehrsbehörde wegen des Randsteins ab. Feucht versprach, sich dieses Themas noch einmal anzunehmen. Zudem hatte man sich dazu entschieden, den Verkehrsteilnehmern an Stellen mit Gefahrenpotenzial in Form von Haltelinien Hilfestellung zu geben. Aber nicht überall. Das irritiert. Einer Forderung, weitere Haltelinien anzubringen, widersprach Feucht. Man sei nicht dazu da, das Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmer zu regulieren. Für weitere Irritationen sorgen auch unterschiedliche Fahrbahnbeläge, die einem Verkehrsteilnehmer optisch vorgaukeln, er habe Vorfahrt. „Die Regel innerhalb der 30er-Zone wird nicht außer Kraft gesetzt, wenn sich ein Fahrbahnbelag durch einen andersfarbigen Belag zu der Einmündung abgrenzt“, so Feucht.