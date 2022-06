von Katharina Schaub

Ein angekohlter Tisch zeugt noch von den Feuerwehreinsätzen auf dem Grillplatz Aasen. Dreimal sei man in diesem Jahr bereits dorthin ausgerückt.

Einmal war es ein brennender Holztisch im März 2022, die beiden anderen Male habe ein Feuer in der Grillstelle gebrannt, ohne dass jemand in der Nähe war. Alle Brände konnten die Feuerwehrleute aber laut Kommandant Gerd Wimmer schnell löschen.

Ein Hotspot für Zündeleien ist der Grillplatz in Aasen deshalb aber nicht. „Wir haben schon ein Auge drauf, es gibt aber keinen Grund zur Sorge“, so Wimmer.

Denn in den bisherigen Fällen haben auch die Anwohner richtig reagiert. Der Grillplatz liegt zwar am Waldrand, ist aber nicht völlig abgeschieden. Da der Feuerschein vom Grillplatz im angrenzenden Wohngebiet zu sehen war, war die Feuerwehr zweimal schnell alarmiert und zur Stelle. Das dritte Feuer wurde von einer vorbeifahrenden Polizeistreife entdeckt.

Kommandant Gerd Wimmer bei einer Feuerwehrübung. | Bild: Cornelia Putschbach

Grundsätzlich sind Grillplätze so aufgebaut, dass Bäume und Sträucher weit genug von der Feuerstelle entfernt sind. So auch in Aasen. Unbeaufsichtigt sollte man ein Feuer dennoch unter keinen Umständen lassen. „Das ist durch Wind und Funkenflug eine Gefahr“, erklärt der Feuerwehrkommandant. Zudem rät er, ähnlich wie beim Grillen zuhause, auch auf öffentlichen Grillplätzen vorsichtshalber Wasser zum Löschen bereitzustellen.