Zu einem Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Schaden kam es gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Donaueschingen und Pfohren. Ein 36-Jähriger war mit seinem Audi A4 unterwegs, als sich plötzlich an seinem Audi ein Vorderrad löste. In diesem Moment kam ihm ein 47-Jähriger mit einem MAN-Linienbus entgegen. Das Rad des Audi prallte in die Front des Busses, die Fahrzeuge selbst stießen jedoch nicht zusammen.