Wer ein ganz besonderes Fest zu einem hochkarätigen Jubiläum organisieren will, hat jede Menge zu tun. So geht es auch Wolterdingen, denn die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen im Jahr 2025 sollen ganz besonders und für alle unvergesslich werden. Schritt für Schritt werden vom Jubiläumsausschuss mit Ortsvorsteherin Angela Giesin und den Untergruppen wichtige Punkte abgearbeitet sowie rechtliche und finanzielle Fragen geklärt.

Dazu soll im Vorfeld auch ein Verein gegründet werden. Doch bevor dies gemacht werden kann, musste erst eine Satzung dafür entworfen werden, der in der jüngsten Zusammenkunft nach reiflichen Überlegungen alle 19 anwesenden Mitglieder diverser Vereine zustimmten. Der Vereinsname soll „Dorfgemeinschaft Wolterdingen e.V.“ lauten.

Nachdem dieser dem Finanzamt vorgelegt und beim Amtsregister in Freiburg eingetragen wurde, soll der Vorstand des Vereins, der nur für die finanziellen Abwicklungen zuständig sein soll, in einer außerordentlichen Sitzung gewählt werden. Schon im Vorfeld haben zur Freude von Ortschefin Angela Giesin mehrere künftige Vereinsmitglieder ihre Bereitschaft signalisiert, Vorstandsämter zu übernehmen: der stellvertretende Ortsvorsteher Armin Maier für das Amt des Vorsitzenden, Markus Langenbacher für den Stellvertreterposten und Georg Schrenk für die Kassenführung. „Nun kommt Struktur in die ganze Angelegenheit“, meint die Ortschefin erleichtert.

Geschichte auf Großleinwand

Auch die Wolterdinger Historie wird einen Platz bei den Jubiläumsfeierlichkeiten einnehmen. Hubert Mauz, der von Stadträtin Ramona Vogelbacher und von Clemens Mauz unterstützt wird, will die gesamte Geschichte von der Eisenzeit über die Beurkundung 775 bis in die Neuzeit mit ihren vielfältigen Entwicklungen darstellen – und zwar in einer Art Freiluft-Bilderbogen mit Großleinwand hinterlegt.

Für die Darstellungen der Historie sollen Einwohner als Laienschauspieler in – soweit wie möglich – historische Kostüme schlüpfen. Als naturnaher, unvergesslicher und spektakulärer Spielort werden das Plateau und die Hangarena an der westlichen Dammschulter vom Hochwasser-Rückhaltebecken dienen.

Unter dem Motto „Erklär mir Wolterdingen“ lädt Hubert Mauz am 8. September, 20 Uhr, zu einem Bildvortrag am geplanten Ort des Geschehens ein. Dieser soll zur Einstimmung auf das Wolterdinger Jubiläumsjahr dienen und Lust auf mehr machen. Gleichzeitig ist er als Informationsveranstaltung für Bürger, die zum guten Gelingen der Aktivitäten im Jubiläumsjahr beitragen wollen, gedacht.

Sitzunterlage und Verpflegung

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass außer einer Leinwand, Beschallung und Projektion keine Infrastruktur bereitgestellt wird. Den Teilnehmern wird deshalb empfohlen, eine Sitzunterlage und warme Bekleidung sowie etwas zur Selbstverpflegung mitzubringen. Zum Bildvortrag eingeladen sind nicht nur die Bürger von Wolterdingen, sondern auch alle Interessierten aus der ganzen Region.