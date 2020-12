von Roland Sigwart

Erstaunlich ruhig, diszipliniert und konzentriert geht es am Montagmittag in den Donaueschinger Donauhallen zu, wo auf Initiative der Stadt Donaueschingen der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes für die Bevölkerung einen Corona-Antigen-Schnelltest anbietet.

Im Eingangsbereich der Donauhallen wird die Körpertemperatur gemessen, um Fieber ausschließen zu können. | Bild: Roland Sigwart

„Gleich am Morgen herrschte ziemlich Andrang und die rund 15 Helfer, die im Einsatz sind, hatten jede Menge zu tun“, bilanziert Donaueschingens Rotkreuz-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Gähme. „Jetzt um die Mittagszeit rum ist es glücklicherweise ruhiger geworden“, so Gähme, der zusammen mit Andreas Beret von der Stadt Donaueschingen für das Hygienekonzept, die Testaktion und deren Ablauf in den Donauhallen verantwortlich zeichnet.

Ruhiger und überschaubarer als befürchtet

OB Erik Pauly ist ebenfalls positiv überrascht, dass es „ruhiger und überschaubarer“ zugeht als befürchtet. „Besser so ruhig wie jetzt bei uns in den Donauhallen als unkontrollierte, wilde Warteschlagen, in denen das gegenseitige Ansteckungsrisko wahrscheinlich viel höher wäre“, so Pauly.

Ein Getesteter im Wartebereich des Schnelltest-Services in den Donauhallen. Anfangs gab es noch viel Andrang, später aber entspannte sich die Lage. So oder so gibt es genügend Abstand für die Wartenden. | Bild: Roland Sigwart

Gedacht ist das Angebot nicht für die diejenigen, die befürchten, erkrankt zu sein, sondern für diejenigen, die für den Verwandtenbesuch an Weihnachten etwas größere Gewissheit möchten, tatsächlich nicht erkrankt zu sein. Getestet wird in den Donauhallen ohnehin nur, wenn man völlig symptomlos ist.

Die Testflüssigkeit wird mit einer Pipette auf den Teststreifen getropft. | Bild: Roland Sigwart

Daher werden die Testwilligen beim Eintritt in die Halle zuallererst berührungsfrei auf eine erhöhte Körpertemperatur gemessen. In einer der sechs Kabinen wird dann mit einem langen, weichen Stäbchen im tiefen Nasen- und im tiefen Rachenraum mit Drehbewegungen die Probe genommen. Aufgelöst in eine Testflüssigkeit, werden mehrere Tropfen der Probe auf einen Teststreifen aufgebracht.

Nach etwa 15 Minuten zeigt der Test dann das Ergebnis: Wenn sich auf dem Teststreifen lediglich ein schwarzer Balken gebildet hat, zeigt dies an, dass der Proband Corona-negativ ist. Bilden sich allerdings zwei schwarze Balken auf dem Teststreifen, ist der Test Corona-positiv und der Betroffene muss sich unmittelbar in eine mindestens zehntägige Quarantäne begeben.

OB erweitert den Einzugsbereich

Insgesamt stehen in Donaueschingen rund 2500 Schnelltests zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die Bevölkerung noch bis Mittwochabend testen lassen kann. Die ursprünglich nur für die Donaueschinger Einwohner vorgesehene Testaktion wurde gestern von OB Erik Pauly spontan auf einen größeren Einzugsbereich erweitert. „Gerne können auch Einwohner des gesamten Städtevierecks oder sogar darüber hinaus kommen“, so Pauly.

CSascha Belz vom Donaueschinger Ortsverein des Roten Kreuzes achtet auf das Einhalten der 15-minütigen Wartezeit, bis das Ergebnis auf dem Teststreifen abgelesen wird. | Bild: Roland Sigwart

Eine vorherige Anmeldung und Buchung eines festen Zeitfensters ist aber auf alle Fälle notwendig. Testzeiten sind noch am heutigen Dienstag, 22. Dezember, und morgigen Mittwoch, 23. Dezember, jeweils von 9 bis 19 Uhr. Das Ergebnis liegt innerhalb von etwa 20 Minuten vor und wird den Getesteten schriftlich bescheinigt. Angeboten wird der freiwillige Schnelltest in Donaueschingen zum Selbstkostenpreis von 15 Euro, der vor Ort bar bezahlt werden muss.

Terminvergabe via www.donaueschingen.de, dort über „Online-Terminvergabe Corona-Schnelltest“ oder unter Telefon (0771) 857-244