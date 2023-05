Wenn junge Menschen ein Musikinstrument lernen möchten, ist das Akkordeon vermutlich nicht die allererste Wahl. Sich für die Harmonika zu entscheiden, gehört schon etwas Mut.

Klavier, Gitarre oder Schlagzeug spielen viele. Das Akkordeon ist zwar bei älteren Musikern beliebt, für Jugendliche ist es aber wohl eher der Exot unter den Instrumenten.

Doch ist das wirklich nur Opas Quetschkommode? Von wegen: Die 15-jährige Larissa Köhler und ihre 14-jährige Schwester Ramona Köhler aus Wolterdingen spielen begeistert Akkordeon im heimischen Verein, dem Akkordeonverein Wolterdingen.

Ihr Instrument sei so vielseitig, schwärmen die beiden. Das Akkordeon kennen zwar viele Menschen aus der Volksmusik. Es wird aber auch in der Pop- und Rockmusik eingesetzt. Ebenso fühlt es sich in der Folkloremusik pudelwohl. Das passt den Schwestern perfekt. Denn so sind sie nicht nur auf ein bestimmte Musikrichtung festgelegt.

Wie sie zum Akkordeon finden

Aber wie schwierig ist es dann, Akkordeonspielen zu erlernen? Zu ihrem Instrument sind die beiden in der Wolterdinger Grundschule gekommen. Dort konnten sie es ausprobieren. Die Köhler-Schwestern entschieden sich dann, in der Musik-AG Unterricht zu nehmen.

Die Schwestern üben gemeinsam Video: Anita Reichart

„Ich finde, dass Axel Schlumberger, vom heimischen Akkordeonverein, den Unterricht sehr gut gemacht hat. Wir konnten sehr gut und leicht das Instrument lernen. Auch wenn es ein wenig Übung brauchte“, erzählt Ramona Köhler. Sie ist seit der ersten Klasse dabei, seit acht Jahren also.

Ihre Schwester Larissa spielt seit zehn Jahren. Sie betont, dass es ohne Frage gewisse Übung benötige, mit dem Akkordeon umgehen zu können. Doch auch wenn man das Instrument beherrscht, gebe es immer wieder mal schwere Musikstücke, die besonders viel Üben erfordern, sind sich beide einig.

Das Akkordeon Das Akkordeon, auch Handharmonika oder Ziehharmonika genannt, ist ein Handzuginstrument. Das bedeutet, dass es durch Auseinanderziehen und wieder Zusammendrücken gespielt wird. Es besteht aus drei Teilen: Links die Bass-Seite auf der man Bass-Tasten drückt. Rechts ist die Melodie-Seite. Beide Seiten sind in der Mitte mit dem sogenannten Balg verbunden. Dies ist der Teil, der sich auseinanderziehen und zusammendrücken lässt. Das Ziehen und Drücken dient der Luftzufuhr in die beiden Seitenteile. In diesen befinden sich die sogenannten Stimmzungen, durch diese das Akkordeon Töne erzeugt.

Wenn es ums Üben geht, haben die Geschwister, die beide die Lucian-Reich-Schule in Hüfingen besuchen, auch einen Vorteil: Da Larissa Köhler die erste und Ramona Köhler die dritte Stimme spielen, können sie das Zusammenspiel im Takt sehr gut miteinander üben.

Und wie geht es den Mädchen beim Musizieren? „Es macht mir Spaß. Ich spiele das Instrument gerne und gehe auch gerne in Orchesterproben und den Unterricht“, sagt Ramona Köhler. In jeder freien Minute übe sie auf dem Instrument – und das ganz freiwillig und ohne Zwang, wie sie betont.

Larissa baut beim Spielen Stress ab

Larissa Köhler kann am Akkordeon den Stress im Alltag vergessen und sich entspannen. Besondere Freude hat sie bei Auftritten, wenn sich die Zuhörer an der Akkordeonmusik erfreuen. Auch privat, bei Hochzeiten und an Weihnachten, spielen die beiden ihre Instrumente.

Als Konkurrentinnen sehen sich die Schwestern nicht. Im Gegenteil: Sie motivieren sich gegenseitig. „Ramona ist eine gute Spielerin, ist sehr fleißig, denn sie übt viel“, sagt Larissa Köhler über ihre Schwester.

Und Larissa sei laut ihrer Schwester Ramona Köhler sehr organisiert und engagiere sich sehr im Akkordeonverein. Nicht nur musikalisch. Aktuell kümmere sich ihre Schwester und ein neues Logo für die Pullis und die Erstellung eines Instagram-Accounts.