Donaueschingen vor 5 Stunden Von Salsa bis Retro-Jazz: Das ist bei der Donaueschingen Musiknacht geboten Sieben Lokale, ebenso viele Bands und Musikstile und ein musikbegeistertes Publikum, das sich seinen Weg nach Geschmack und Gehör von Konzert zu Konzert bahnt: Am Samstag, 10. September, steigt die sechste Musiknacht.

In Search Of A Rose ist eine der beliebtesten Irish Folk Rock Bands Deutschlands. Sie spielt am 10. September bei der Donaueschinger Musiknacht. | Bild: Michele Brancati