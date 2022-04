von Lutz Rademacher

Olesya Davidenko ist die Älteste von elf Geschwistern der Familie Maltapar. Sie ist glücklich, eine große Familie zu haben. Sie selbst hat geheiratet, ist Mutter eines Sohns und lebte bislang in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ihr Mann Nicolaj ist Berufssoldat.

Als am 23. Februar alle Soldaten in Alarmzustand versetzt werden, macht sie sich keine Sorgen. Auch ihr Mann rechnet nicht mit einem Einmarsch der russischen Armee. Beide hätten nicht geglaubt, dass so etwas im 21. Jahrhundert passieren kann, sagt sie.

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar sollte sich ihr Leben komplett ändern.

Olesya Davidenko : „Das wichtigste ist Frieden, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Ich habe gelernt, die kleinen Dinge wertzuschätzen.“ | Bild: Lutz Rademacher

An jenem Donnerstag fährt sie um 7 Uhr wie gewöhnlich zur Arbeit ins Zentrum der Metropole mit fast drei Millionen Einwohnern. Dort wird sie gefragt, warum sie überhaupt komme, und sie erfährt, dass Krieg ist. Olesya Davidenko ruft ihren Mann, an, der ihr rät, nach Hause zu gehen und unter keinen Umständen die Wohnung am Stadtrand zu verlassen. Er rechnet damit, dass strategisch wichtige Punkte bombardiert werden.

Erst mal raus aus Kiew und aufs Land

Dann erhält sie einen Anruf ihrer Schwester Nadja aus dem Dorf Monastyrishche. Sie solle kommen, Kiew sei nicht mehr sicher, schildert Olesya Davidenko über Dolmetscherin Lisa Dihorova.

Bei ihrer Schwester und deren siebenjährigen Sohn Rostislav schließlich angekommen geht es dann zu viert weiter nach Kopijywata, wo die Mutter und restlichen Geschwister von Olesya Davidenko wohnen. Für die insgesamt 250 Kilometer von Kiew brauchen sie mit dem Auto 20 Stunden, weil überall Stau ist. Aber dann sind alle Geschwister vereint.

Ihre Mutter fleht, dass sie fliehen sollen

„Doch unsere Mutter hatte Angst. Sie flehte mich an, das Land zu verlassen und alle jüngeren Geschwister in Sicherheit bringen, während meine älteren wehrfähigen Brüder in der Ukraine bleiben mussten“, schildert sie. Die Mutter selbst kann nicht mit, weil sie die Schwiegereltern pflegen muss. Deshalb bittet sie ihre beste Freundin Natalia Buzinska, ihre Kinder an ihrer Stelle zu begleiten.

Neben dem Bruder David Maltapar und den drei Schwestern Ywlisar (13), Anicia (14) und Anastasia (16) schließt sich noch Olesya Davidenkos Neffe Kyril Hnytsia (17) der Gruppe an. Zunächst decken sie sich mit Verpflegung ein. Im Dorf gibt es zu diesem Zeitpunkt noch alles.

22 Stunden im Minibus bis nach Lemberg

Ein Bekannter von Nadia Koval fährt die zehn Personen mit einem Minibus nach Lviv (Lemberg). Die Fahrt dauert erneut 22 Stunden. Als sie dort ankommen, ist Olesyas Mann erleichtert. Er hatte von der Strecke abgeraten, weil sie immer wieder bombardiert wurde.

Juri, ein weiterer Bruder der Familie, der in Lviv wohnt, stellt ihnen eine Wohnung zur Verfügung, in der sie eine Nacht schlafen können. Er besorgt ihnen ein Fahrzeug, das sie am kommenden Tag die siebzig Kilometer bis über die Grenze bringt.

Diskussionen am Grenzübergang

Dort haben sie Glück, denn die Wartezeit dauert nur eine halbe Stunde. Es gibt aber noch Diskussionen, weil so viele Kinder dabei sind. Die Pässe sind da, es fehlt aber die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten für die Geschwister. Nach kurzer Diskussion lassen die Beamten Gnade vor Recht ergehen. Am 9. März um 8 Uhr sind sie endlich in Sicherheit.

„Eigentlich wollte ich in Polen bleiben, in der Nähe von zu Hause, wo wir auch die Sprache verstehen“, sagt Olesya Davidenko. Drei Tage sucht sie erfolglos nach Helfern und einer Unterkunft.

Sie lernt dann über eine freiwillige Helferin aus Polen die Freiburgerin Eva Herr kennen, die anbietet, die Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Allerdings muss sich die Gruppe auf zwei Fahrzeuge aufteilen.

Furchtbare Angst vor Menschenhändlern

Da bereits Informationen von Menschenhandel die Runde machen, hat Olesya furchtbare Angst. So werden Fotos von Fahrern, Führerscheinen und Nummernschildern gemacht, die an die Angehörigen in der Ukraine und die Helferin in Polen geschickt werden. Auch der Zielort, zunächst Freiburg, wird weitergegeben.

In diesem Haus in Hubertshofen leben derzeit zehn ukrainische Flüchtlinge. Das Haus wurde von der Familie Franz Bernhard und Ann-Katrin Troll, die mit Karoline Ratzer (im Bild mit Franz Ritter) befreundet ist, zur Verfügung gestellt. | Bild: Lutz Rademacher

Während dessen sucht Martin Schöndienst, ein Helfer aus Sumpfohren, der mit Eva Herr in Kontakt steht, nach einer Unterkunft für zehn Personen. Er meldet zuerst Sumpfohren, dann Hubertshofen.

Verunsicherung um das Ziel der Reise

Dieser Wechsel des Ankunftsziels sorgte bei Olesya für weitere Verunsicherung. Erst als sie von Franz Ritter empfangen werden, der ihnen erklärt, wo sie sind, kann sie ihrem Mann Entwarnung geben.

Eva Herr hatte sechs Personen mitgenommen. Nadja Koval blieb mit ihrem Sohn und zwei Brüdern zurück. Sie kamen einen Tag später mit einem Bekannten von Eva Herr nach, nachdem Olesya ihnen bestätigt hatte, dass alles in Ordnung ist. Am 13. März gab ein sehr emotionales Wiedersehen in Hubertshofen.

„Am wichtigsten ist Frieden, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Heute helfen Sie uns. Hoffentlich passiert das nie wieder, aber wenn es passiert, dann helfen wir Ihnen.“ Olesya Davidenko

Sehr dankbar sind die Ukrainer Franz Ritter und Karoline Ratzer, die sie seitdem vor Ort betreuen. Sie seien wie beste Freunde und würden ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen.

Vieles muss erledigt werden: Behördengänge, Internet einrichten, Fahrten müssen organisiert werden. Auch andere bringen sich ein, Möbel und Verpflegung werden gebracht, der Zugang zu ukrainischem Fernsehen wird eingerichtet.

Kontakt für die, die helfen möchten: Geldspenden können beim DRK Hüfingen Flüchtlingshilfe Verwendungszweck „Ukraine Sumpfohren und Umgebung“ IBAN Nr. DE 34 6945 0065 0151 0534 29 gemacht werden. Hilfsangebote wie beispielsweise Fahrdienste, Praktikumsplätze, Arbeitsplatzangebote können direkt an die Mailadresse franz-ritter@gmx.de geschickt werden.

-----------------------------

Erfolgreiche Schritte in das Leben in Deutschland

Inzwischen haben alle mit einem Deutschkurs begonnen. Die drei Frauen haben einen Job bei einer Bräunlinger Firma, Rostislav geht in die Grundschule Wolterdingen, die anderen Kinder in einer Integrationsklasse in der Eichendorff-Schule. David arbeitet als Elektriker, Kyrill sucht eine Lehrstelle als Automechaniker, Anastasia eine als Köchin. Beide waren in der Ukraine im ersten Lehrjahr.

Donaueschingen Von Donaueschingen nach Ulm: Warum drei Teilnehmer beim Friedensmarsch mitmachen Das könnte Sie auch interessieren

Zunächst hatte Olesya Davidenko gedacht, man würde zwei bis drei Wochen, maximal vier bleiben, dann sei der Krieg vorbei. Inzwischen glaubt sie nicht mehr daran. Mit ihren Angehörigen sind sie per Handy und Internet in ständigem Kontakt.

Ein veränderter Blick auf das, was zählt

„Wir wohnen alle auf dem gleichen Planeten. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Am wichtigsten ist Frieden, Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Heute helfen Sie uns. Hoffentlich passiert das nie wieder, aber wenn es passiert, dann helfen wir Ihnen“, sagt Olesya Davidenko.

Auch ihr Weltbild habe sich geändert. Vor dem Krieg gab es Probleme in der Schule, das Auto war kaputt, es gab Herausforderungen bei der Arbeit. Jetzt wisse sie, was wirklich wichtig ist. Sie hat Wasser zum Trinken, ein Bett zum Schlafen, kann duschen. Sie habe gelernt, kleine Dinge wertzuschätzen.