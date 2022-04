Frieden ist nicht alles – aber ohne Frieden ist alles Nichts: Mit diesem Leitspruch machten sich am Karfreitag rund 40 Wanderer auf den Friedensmarsch von der Donauquelle bis nach Ulm. Das Ziel: Am 22. Mai soll eine Papierrolle mit Friedensbotschaften an Politiker und an das Nato-Hauptquartier übergeben werden. Mit Friedensmarsch-T-Shirt, Fahnen und der Aktion möchten die Teilnehmer ein Zeichen setzen.

Wir haben drei Pilger gefragt, warum sie an diesem Friedensmarsch teilnehmen.

Maren Ott aus Bräunlingen möchte beim Friedensmarsch ein Zeichen setzen – für die Demokratie und gegen den Ukrainekrieg. | Bild: Silvia Bächle

Für Maron Ott aus Bräunlingen ist der Zeitpunkt gekommen, die Oster-Friedensmärsche nicht nur zu beobachten, sondern auch teilzunehmen. Zwar seien alle Kriege wie beispielsweise in Syrien schrecklich, doch der Ukrainekrieg direkt vor der Haustüre noch sei viel erschreckender.

Beim gemeinsamen Marsch bis nach Geisingen hofft Maren Ott auf gute Gespräche, denn Gespräche und die Kommunikation seien das A und O. Die Bräunlinger erkennt im Ukraine-Krieg Parallelen zum Zweiten Weltkrieg zu erleben. Auch Putin sei ein Despot, der wie damals die Bevölkerung seines Landes davon überzeugt hat, dass dieser Angriff auf die Ukraine richtig sei.

Für Maren Ott hat die freie Presse und freie Meinungsäußerung eine hohe Bedeutung, auch wenn die Pro-Russischen Demonstrationen nur schwer zu ertragen seien. „Wir müssen für unsere Freiheit auch einstehen und Kante zeigen. Wo könnte man dies besser tun als hier beim Friedensmarsch?“

Auch wenn er keine großen Strecken mehr laufen kann, so ist Richard Schwende vom Erwachsenenbildungskreis Tuttlingen mit dabei: Er fährt auf drei Etappen das Begleitfahrzeug. | Bild: Silvia Bächle

Für den ehrenamtlichen Vorsitzenden der katholischen Erwachsenenbildung Kreis Tuttlingen Richard Schwende war es keine Frage, bei diesem Friedensmarsch dabei zu sein. Er wird mit dem Begleitfahrzeug drei Etappen von Donaueschingen bis nach Tuttlingen fahren, da er größere Strecken nicht mehr zu Fuß laufen kann. So kann er bei Bedarf auch Gepäck transportieren oder wenn ein Pilger nicht mehr kann, ihn einsammeln.

Für den pensionierten Lehrer ist es wichtig, nach der Schockstarre nun etwas zu tun. Ganz bewusst stellt er sich und den Mitstreitern die Frage: „Was heißt Frieden?“ Seine Antwort: nicht nur Waffen liefern – was allerdings jetzt in der Ukraine notwendig sei – sondern auch allen anderen Möglichkeiten für den Frieden einzusetzen.

Mit einem Meterband demonstriert Willi Koch das Ungleichgewicht zwischen den Ausgaben fürs Militär und für den zivilen Friedendienst. | Bild: Silvia Bächle

Ein echter Oster-Friedensmarsch-Kenner und Mitstreiter ist Willi Koch aus Denkingen/Spaichingen. Seit 1983 geht er mit seiner Frau Beate für den Frieden auf die Straße und legen dabei auch große Strecken zurück. 2018 sind sie beispielsweise mit dem Fahrrad von Oberdorf nach Berlin gefahren.

Mit im Gepäck hat der Pensionär ein Maßband. Mit diesem will er aufzeigen, wie viel Geld im Jahr 2022 für das Militär und wie viel für den Zivilen Friedensdienst ausgegeben wurden. Die 1465 Zentimeter stehen seiner Meinung nach in „keiner Relation“ zu dem einen Zentimeter. Über Ostern machen er und seine Frau zwar eine kleine Pause – aber dann gehen die Beiden mit bis nach Ulm.

Er hat für diesen Friedensmarsch einen Flyer entwickelt mit dem Hauptanliegen „Mehr Mut, Sicherheit Neu zu denken“. Dabei stellt er klar fest: „Wir sind weder dumm, noch naiv oder Träumer – aber Realisten der gewaltfreien Verteidigung.“