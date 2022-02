Schüler der Gewerblichen Schulen sprechen live elf Minuten mit Astronaut Matthias Mauer in der Internationalen Raumstation. So ist es ihnen gelungen, den Kontakt herzustellen – und das waren ihre Fragen.

Der Alltag in der Schule macht nicht immer Spaß. Manchmal kann es schon etwas öde sein und die Schüler sehnen das Ende einer Stunde herbei. Dann aber gibt es durchaus Höhepunkte, die noch länger nachhallen und nicht so schnell vergessen werden. So