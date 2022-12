Peter Pfaff, Bräunlingen

Wenn es in Bräunlingen um das Kelnhof-Museum ging, wenn Kunst und Kultur eine Rolle spielten – oder etwa das Fassen oder Bemalen von Larven oder Häsern der Narrenzunft, dann war Peter Pfaff garantiert involviert. Dem Bewahren und Weitertragen der Bräunlinger Geschichte und lokalen Kultur widmete der gelernte Maler viel Herzblut. Im Alter von 73 Jahren ist Pfaff am Freitag, 18. März, verstorben. Zum Nachruf

Peter Pfaff | Bild: Lutz Rademacher

5. Mai: Albert Henkel, Unterbränd

Fast 93 Jahre alt wurde Albert Henkel, Seniorchef des gleichnamigen Autohauses und ältester Unterbränder. Bis ins hohe Alter setzte sich der Chef selbst ans Steuer. Doch ein Brand in seinem Autohaus änderte das. Zum Nachruf.

Albert Henkel | Bild: Lutz Rademacher

Pfarrer Werner Arnold, Wolterdingen

33 Jahre war Werner Arnold geistlicher Leiter und Seelsorger in Sankt Kilian Wolterdingen, und betreute zuletzt auch die Katholiken in Grüningen, Hubertshofen, Mistelbrunn und Unterbränd. 2012 verabschiedete sich der gebürtige Triberger in den wohlverdienten Ruhestand. Zum Nachruf.

Pfarrer Werner Arnold | Bild: Anita Reichart

11. November: Franz Gruler

Donaueschingen – Er war Leiter des Polizeireviers, Gemeinderat der CDU und Chef der Verkehrswacht: Über Jahrzehnte hinweg hat Franz Gruler die Stadt Donaueschingen maßgeblich beeinflusst. Am 11. November ist der gebürtige Aixheimer im Alter von 86 Jahren gestorben. Zum Nachruf.

Franz Gruler | Bild: Jakober, Stephanie

17. November: Hans-Rüdiger Schewe

Drei Jahrzehnte lang stand Hans-Rüdiger Schewe als Präsident an der Spitze der Fürstlich Fürstenbergischen Gesamtverwaltung. Im Alter von 68 Jahren ist er am Donnerstag, 17. November, verstorben. Zum Nachruf.