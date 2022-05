von Hannah Schedler

Ein Montag im April, morgens um 8 Uhr. Ein neues Semester und ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Der Clou daran: nicht auf dem Universitätscampus, inmitten junger Menschen, in einem vollen Hörsaal inklusive aufgeregter Atmosphäre. Studiert wird stattdessen allein in den eigenen vier Wänden, vor dem eigenem Laptop, mit Kopfhörern.

Noch nie in der Universität

Aufgrund von Corona waren die vergangenen vier Semester durch Online- und Hybridlehre geprägt. Einige Studenten haben die Universität kaum bis gar nicht von innen gesehen. Wie die Studierenden aus Donaueschingen das Studentendasein in Corona erlebt haben, berichten sie jetzt.

Völlig verwaist ist der Campus der Hochschule Furtwangen im März – ein typisches Bild in der Pandemiezeit. | Bild: Hochschule

„Die Corona-Zeit war an der Universität angenehmer als in meinem ehemaligen Gymnasium“, sagt Leon Kromer. Seine Hochschule in Tuttlingen habe die Onlinelehre gut vorbereitet, deshalb seien auch Vorlesungen sehr glatt gelaufen, sagt der Ingenieurpsychologie-Student. Zudem musste Kromer nicht an die Universität pendeln. Auch seien viele Lerninhalte online abrufbar, sagt der Student im zweiten Semester.

„Als ich das erste Mal an der Universität war, fühlte ich mich echt beeindruckt.“Leon Kromer, Student | Bild: Leon Kromer

Jetzt wieder in Präsenz

„Ich musste teils 40 Stunden die Woche vor dem Bildschirm sitzen, aber das war für mich nicht so dramatisch“, erklärt der Donaueschinger. Allerdings habe ihm schon der Kontakt zu seinen Kommilitonen gefehlt, inklusive Gesprächen. Seit diesem Semester sind seine Kurse wieder in Präsenz. „Als ich das erste Mal an der Universität war, fühlte ich mich echt beeindruckt“, sagt er. Denn sein Campus sei sehr technisch und modern ausgestattet, wie etwa mit Chipkarten, um die Türen zu öffnen. „Außerdem ist es eindrucksvoll, so viele schlaue Menschen an einem Ort zu sehen“, sagt er.

So sah für viele Studenten der Alltag im Corona-Semester aus: vor dem eigenem Bildschirm. | Bild: Hannah Schedler

Umzug erleichtert das Kennenlernen

„Die Corona-Zeit im Studium war stressig, da die Dozenten ein hohes Arbeitspensum erwarteten“, sagt Lea Suppes. Mit dem Studium hat sie im Sommer vergangenen Jahres angefangen. „Ich bin zum Studium nach Heidelberg gezogen, dadurch ich habe mich trotzdem als Studentin gefühlt.“ Sie kannte zwar schon einige Menschen an der Universität, aber in Präsenz sei es noch aufregender gewesen neue Menschen kennenzulernen.

Schwarze Bildschirme mit Namensschildern

In der Präsenzlehre könne man auch Alltag und Lernen besser trennen und man habe mehr Struktur. „Man sah nur schwarze Bildschirme mit Namensschildern“, bedauert die Bildungswissenschaft- und Soziologie-Studentin. Das Universitätsleben sowie die Interaktion mit Studenten hat der 20-Jährigen sehr gefehlt: „Präsenz-Universität ist etwas ganz anderes.“ Schließlich würde man die großen Hörsäle und die Bibliotheken sehen, sagt sie. „Das erste Mal in der Universität zu sein, war sehr aufregend und spannend.“

„Die Corona-Zeit im Studium war stressig, da die Dozenten ein hohes Arbeitspensum erwarteten.“Lea Suppes, Studentin | Bild: Lea Suppes

In Hybrid-Lehre

Für Xenia Messner war die Online-Lehre erträglich: „Ich habe eine Wohnung mit Garten, da bin ich in Konstanz schon privilegiert.“ Mit ihrem Lehramt-Studium hat sie im Winter vergangenen Jahres angefangen. Ihr erstes Semester war in Hybrid-Lehre, das bedeutet, dass die Hälfte der Veranstaltungen in Präsenz und die andere online waren. „Deshalb war ich nicht die ganze Zeit alleine vor dem Laptop, sondern habe auch Kontakte knüpfen können“, sagt die Donaueschingerin.

In der Universität konzentrierter

Für die 19-Jährige sei die Online-Lehre weniger stressig und arbeitsintensiv gewesen. „Aber das Studentenleben hat natürlich gefehlt, da die Discotheken geschlossen waren und man schon weniger Menschen kennenlernt.“ Ihre Gefühle, als sie das erste mal in der Universität stand, seien ambivalent gewesen: „Ich war schon etwas überfordert, da der Campus so groß ist, viele Menschen an einem Ort und es gab keine Anlaufstelle.“

„Aber das Studentenleben hat natürlich gefehlt, da die Discotheken geschlossen waren und man schon weniger Menschen kennenlernt.“ Xenia Messner, Studentin

Trotz Corona fordere das Studium viel Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. In diesem Semester hat Messner alles in Präsenz, worüber sie sich sehr freut: „Meine Aufmerksamkeitspanne ist in Präsenz viel höher.“ In der Universität sei sie konzentrierter, da die Atmosphäre eine ganz andere sei.

Fakten rund ums Studium Beliebteste Fächer Im Wintersemester 2020/2021 waren 2,94 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen immatrikuliert, gibt das Portal Statista an. Dabei ist Betriebswirtschaftslehre mit 243.000 Studenten das beliebteste Fach, gefolgt von Informatik mit 134.000 und Jura mit 120.000 Studierenden. Größte Universitäten Die größte Universität Deutschlands ist die Fernuniversität Hagen mit 67.873 Studenten, die Nummer zwei geht an die Universität zu Köln mit 54.105 und Nummer drei ist die Ludwig-Maximilians-Universität München mit 52.425 Studierenden. Studieren in der Region Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es folgende Universitäten und Hochschulen: Hochschule Furtwangen University (mit weiteren Campus in VS-Schwenningen und Tuttlingen), Polizeihochschule Villingen-Schwenningen, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen. Außerhalb des Landkreises: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen, Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

„Die Fachschaft hat sich sehr angestrengt, eine Präsenzlehre durchzuführen“, sagt Annika Hommer. Sie studiert im zweiten Semester Jura in Freiburg. Durch die Normalität zu Beginn habe man relativ viele Menschen getroffen. „Trotzdem hatte man Corona im Hinterkopf“ – wie etwa durch Kontaktverfolgungen am Campus. „Die Universität hat aus den vergangenen Corona-Semestern gelernt“, sagt die Hüfingerin. Außerdem haben sich die Verordnungen gelockert.

Die Lehren aus Corona

Die Studentin wünscht sich, dass die Universität die gelernten digitalen Fähigkeiten – wie etwa hybride Vorlesungen – weiter führen würde. „So würde man wenigstens etwas aus Corona lernen“, sagt die 20-Jährige. Allerdings wurden Ende vergangenen Jahres einige Vorlesungen online angeboten. „Da war es schwierig den Überblick zu behalten, was online und was in Präsenz ist“, kritisiert sie die Organisation der Universität.

Weniger Motivation

Während der Online-Phase haben der Alltag und die Tagesstruktur gelitten: „Man hat online einfach weniger Motivation.“ Letztendlich hat Hommer aber das Gefühl, dass die Online-Lehre die Studenten schlechter auf Prüfungen vorbereitet: „Beim Online-Studium braucht es einfach viel Selbstverantwortung.“