Keine weiteren Corona-Infektionen innerhalb von zwei Tagen: Das ergibt in Donaueschingen (53), Hüfingen (27) und Bräunlingen (11) stabile Zahlenwerte. Die weitaus meisten Menschen sind genesen. In Donaueschingen stieg ihre Zahl seit Mittwoch um drei auf 34, in Hüfingen um eine auf 23 und in Bräunlingen liegt dieser Wert weiter bei neun Personen. Erfreulich ebenfalls die Entwicklung in Blumberg. Von den seither 44 infizierten Personen sind nur noch vier erkrankt.

Im Landkreis stieg die Zahl der Infektionen auf die Marke 498, 366 Menschen sind wieder gesund. 16 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen in der Statistik.

Die meisten Infektionen (209) sind aus Villlingen-Schwenningen gemeldet. Dort leben auch die meisten Menschen, die das Virus noch in sich tragen (62). Es folgen die Kommunen Furtwangen und Niedereschach mit jeweils neun.

