Eine hohe Fluktuation hat das Donaueschinger Rathaus aktuell in Sachen Personal zu verzeichnen. Betroffen sind dabei die Reihen der Amtsleiter, die ausgedünnt werden.

Das gab es vor ein paar Jahren schon einmal. Damals geriet die Sache auch in den Gemeinderat und wurde dort diskutiert.

Dieses Mal scheint es jedoch nichts damit zu tun zu haben, dass die Bedingungen im Rathaus nicht passen und die Mitarbeiter unglücklich sind.

Was tut sich im Rathaus?

Einige Wechsel sind bereits öffentlich kommuniziert. So etwa jener vom ehemaligen Hauptamtsleiter Mike Biehler. Der ist die Karriereleiter weiter hinaufgestiegen und arbeitet seit dem 25. April als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Görwihl im Landkreis Waldshut.

Veränderungen wird es auch beim Personalamt geben. Sebastian Pfaff, Sachgebietsleiter Personal, wird „aus persönlichen Gründen und zum Bedauern der Stadt Donaueschingen“ zum 1. Juli zum Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wechseln, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Pfaff arbeitete seit Oktober 2019 bei der Stadtverwaltung und war zuvor vom Bräunlinger Rathaus nach Donaueschingen gewechselt. In der Zähringerstadt war er damals der designierte Hauptamtsleiter.

Neuer Hauptamtsleiter in Hüfingen

Ebenfalls das Rathaus verlassen wird Erich Lafera. Der 34-jährige Verwaltungsfachwirt ist bei der Stadt als Sachgebietsleiter für alle Fragen der Vereinsförderung und des Sport verantwortlich. Ab dem 1. Juli wird Lafera für das Hüfinger Rathaus im Einsatz sein. Dort wird es als Hauptamtsleiter Nachfolger von Horst Vetter und Andreas Mosmann, der nur kurze Zeit vor Ort war – und dann wieder ging.

Schließlich wird in der städtischen Kämmerei auf den 1. August noch eine wichtige Stelle frei. Kämmerer Georg Zoller verlässt dann das Donaueschinger Rathaus in Richtung Ortenau und wird bei der Stadt Offenburg neuer Fachbereichsleiter Finanzen der Stadt. Wie er betont, gehe er im Guten, bei der Donaueschinger Stadtverwaltung habe es ihm immer sehr gut gefallen. Jetzt suche er allerdings eine neue Herausforderung – die im Oberzentrum Offenburg auf ihn warten. Seit 2011 ist er Kämmerer in Donaueschingen.

Vom Landratsamt in das Donaueschinger Rathaus

Für das Hauptamt ist bereits eine Nachfolgerin für Mike Biehler gefunden. Die neue Kraft stößt am 1. Juli zum Rathausteam. Derzeit arbeitet Susanne Engesser im Landratsamt, wo sie als stellvertretende Amtsleiterin im Baurechts- und Naturschutzamt tätig ist und das Sachgebiet Naturschutz leitet. Zuvor hatte sie bei der Stadt Villingen-Schwenningen verschiedene Bereiche, darunter auch den Hauptamtsbereich, kennengelernt.

Susanne Engesser wird zum 1. Juli Hauptamtsleiterin bei der Stadt Donaueschingen. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

Davon abgesehen sind es dennoch drei Stellen, die neu besetzt werden müssen. In Zeiten des Fachkräftemangels keine leichte Aufgabe für die Verwaltung. So gibt es etwa derzeit im Kreisgebiet mehrere Gemeinden, die einen neuen Kämmer suchen, so etwa Bad Dürrheim, Mönchweiler und Blumberg.

Keine einfache Aufgabe

Zur Besetzung der Stelle Sachgebietsleitung Personal sagt Beatrix Grüninger: „Die Wiederbesetzung der Stelle ist aufgrund des allgemein vorherrschenden Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst sicherlich nicht einfach.“ Dennoch sei die Stadtverwaltung zuversichtlich, die Stelle mit einer qualifizierten Fachkraft wieder besetzen zu können.

Und schließlich gibt es innerhalb der Amtsleiter eine weitere Veränderung bei der Stadt. Das Amt für Bauverwaltung wird einen neuen Chef bekommen. Noch bis vor Kurzem kümmerte sich Tobias Butsch um diese Aufgabe. Was wird dann aber mit ihm?

Neue Stabsstelle gegründet

„Auf Beschluss des Gemeinderates wurde eine neue Stabsstelle Justiziariat gebildet, die mit Herrn Tobias Butsch besetzt wurde“, erklärt Grüninger. Damit einher gehe die Neubesetzung der Amtsleitung für das Amt Bauverwaltung.

Warum eine neue Stabsstelle? „Da die Aufgabe des Justiziars bisher parallel zur Amtsleitung für das Amt Bauverwaltung wahrgenommen wurde, mussten bisher viele rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Donaueschingen nach außen vergeben werden“, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. Durch die organisatorische Trennung der beiden Aufgabenfelder und die Bildung der neuen Stabsstelle Justiziariat könne man die rechtlichen Angelegenheiten der Stadt künftig intern bearbeiten und dadurch externe Rechtsberatungskosten einsparen. Das Aufgabengebiet der Stabstelle Justiziariat umfasse die Rechtsberatung für die gesamte Stadtverwaltung, deren Eigenbetriebe und Unternehmen sowie die Vertretung der Stadt Donaueschingen in gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsfällen und Rechtsstreitigkeiten im Rahmen des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Tobias Butsch, Stabstelle Justiziariat. | Bild: Jennifer Schwörer/Stadt Donaueschingen

Butsch war bereits 2019 Teil eines innerstädtischen Personalkarussells und wechselte damals am 1. März vom Amt Zentrale Steuerung und Finanzen zur Bauverwaltung. Von 2007 bis 2011 war er als Amtsleiter bei der Stadtverwaltung Waldenbuch in diesem Bereich tätig.