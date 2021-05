von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Als Videoschalte realisierte der Ortschaftsrat Heidenhofen seine jüngste Sitzung am Mittwochabend. Nach einem Jahr Corona-Ausbremsung kommt damit die Gremienarbeit im Dorf wieder in Bewegung. Dabei geht es um den Stand der im Haushalt 2021 zu realisierenden Maßnahmen und um Anmeldungen für die nächsten Haushaltsjahre. Zudem hatte Ortsvorsteher Reinhard Merkle für seine Ortschaftsräte und die Heidenhofener Bürger zahlreiche Informationen auf der Tagesordnung.

Danach läuft für die Zukunftsplanung die Erweiterung des Baugebietes mit dem Flächennutzungsplan bis 2035. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist wie überall in der Region groß. Das Neubaugebiet soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden und jedes Jahr ein Neubauplatz zur Verfügung stehen. Der Förderantrag für den Glasfaserausbau ist genehmigt. Bedauert wird, dass die Stadt aufgrund der Finanzlage die Förderung je Neubauprojekt von 20 auf 15 Tausend Euro reduziert hat.

Der Ortsvorsteher: Reinhard Merkle. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

„Im Forst und mit der Jagd läuft es dank Revierleiter Fünfgeld gut“, so Ortsvorsteher Merkle. Im Frühjahr 2022 steht die Neuverpachtung der Reviere Aasen-Heidenhofen an. Der Vorschlag der Stadtverwaltung, alle Jagdbezirke einschließlich der Regiejagd gemeinschaftlich zu organisieren, soll mit dem Aasener Ortschaftsrat verhandelt werden. Lob gibt es für Revierleiter Fünfgeld auch für die erfolgreiche Aufforstung: „Der Jungwald wächst.“ Bei der Feldverpachtung steht seit längerer Konstanz eine deutliche Anpassung der Pachten an, so der Ortsvorsteher.

Auf dem Backhausplatz wurde die verkümmerte Linde inzwischen ausgetauscht und eine Brandmeldeanlage im Gemeinschaftshaus installiert. Der restliche Gehweg am Hermann-Frei-Weg soll mit der Glasfaserinstallation gebaut werden. Die Baumpflanzungen im Neubaugebiet sind komplett erledigt. Der Übriggraben wurde renaturiert und am Gemeinschaftsraum steht die Rettungstreppe. Die Einrichtung der Urnengräberfläche verzögert sich aus Personalgründen. Im Rahmen von „PS-Sparen“ steht noch das Aufstellen von zwei altersgerechten Ruhebänken durch die Sparkasse an.

Hinter der Brandschutztreppe soll mit einem Lift auch ein barrierefreier Zugang zum Gemeinschaftsraum insgtalliert werden. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Deutlichen Ärger macht die Verschmutzung mit Hundekot im Dorf. Um dieses Problem in den Griff zu kriegen, sollen an den Ortsrändern drei Hundetoiletten, Abfalleimer für Kottüten aufgestellt werden. Diese Tüten können sich Hundehalter dann im Rathaus abholen.

Einstimmig sprachen sich die sechs Heidenhofener Ratsmitglieder dafür aus, für die nächsten vier Haushaltsjahre ohne weitere Priorisierung folgende Investitionen für die Obstbarortschaft anzumelden: 2022 die Installation von drei Hundetoiletten; 2023 die Sanierung des Straßenbelags auf dem Gemeindeverbindungsweg zur Hirschhalde; 2024 die Sanierung des Rathauses (180.000 Euro) und 2025 den Bau eines Liftes zum barrierefreien Zugang zum Gemeinschaftsraum (60.000 Euro).

Die Ehrung von Marlene Höfler für 50 Blutspenden konnte Corona bedingt nur in ganz kleinem Rahmen stattfinden. Für die Bundestagswahl am 26. September wird in Heidenhofen wieder ein Wahlbüro eingerichtet.