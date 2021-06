Donaueschingen vor 4 Stunden

Viele neue Ideen im Donaueschinger Radsportclub: Der Verein will jetzt wieder einige Gänge höher schalten

Der Donaueschinger Verein will wieder präsenter werden. Dazu ist auch einiges geplant, so etwa die Nachwuchsgewinnung an Schulen und ein eigener Radtreff.