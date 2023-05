Nach dem verheerenden Erdbeben in Teilen der Türkei und Syrien war für Güney Birdüzer klar, dass er den Betroffenen helfen muss. Er startete eine Hilfsaktion, bei der er mehrere Tausend Euro mithilfe von Industrie, Freunden, Bekannten oder hilfsbereiten Menschen sammeln konnte. Doch einfach einen Hilfskonvoi zu organisieren, kam für ihn nicht in Frage. „Denn der hätte schon mehrere tausend Euro gekostet“, so der Wirt des Parkrestaurants Donaueschingen.

Deshalb beschloss er, selbst in das Erdbebengebiet zu fliegen und sich vor Ort kundig zu machen, was gerade am dringendsten benötigt wird. „Die Sachen kann man ja auch direkt da unten kaufen und dann mit Transportern in die Erdbebengebiete bringen“, erklärt er. Seine Hilfe richtete er an die vom Erdbeben betroffenen Teile der Stadt Samandag nahe der syrischen Grenze. „Ich wählte bewusst einen Ort, bei dem auch nach Wochen des Erdbebens noch so gut wie keine Hilfe ankam“, so Birdüzer. Und es fehlte an allem, wie er jetzt sagt. Geschockt zeigte sich der Gastronom von den Bildern der zerstörten Häuser und ganzen Straßenzügen. Eindrücklich erzählt er von seinen Erfahrungen: „Wo einst Menschen in Häusern lebten, sind nur noch Trümmer, und man sieht Familien in vier mal vier Meter großen Zelten, wenn überhaupt welche zur Verfügung stehen, mit ihrem übrig gebliebenen Hab und Gut.“

Vier Transporte organisierte Birdüzer in zehn Tagen mit seinen Helfern vor Ort. Zwei mit Lebensmitteln, zwei mit Hygieneartikeln. Und dann waren da noch die Menschen in Samandag, die die Helfer um Güney Birdüzer mit großer Freude und Dankbarkeit empfingen. „Diese Menschen dachten schon, es kommt gar keine Hilfe mehr an, nicht zuletzt durch das wieder abgeebbte Medieninteresse“, so Birdüzer. Da immer noch vereinzelt Geldspenden bei dem Wirt eintreffen, werden diese weiter gesammelt, um dann im Sommer noch einmal Hilfslieferungen nach Samandag zu bringen. „Ich bin im ständigen Kontakt mit Einwohnern, und somit wird dann auch wieder zielgerichtet mit benötigten Lebensmitteln geholfen.“ Birdüzer ist für die große Spendenbereitschaft dankbar. „Und die Dankbarkeit der Erdbebenopfer will ich gerne an alle, die hier unterstützten, mit einem großen ‚Vergelt‘s Gott‘ weitergeben“, so der Wirt abschließend.