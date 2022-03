Vier Einsätze an einem Wochenende: Nicht ungewöhnlich, so Kommandant Gerd Wimmer, manchmal würden sich Einsätze einfach häufen, etwa wenn Brandmeldeanlagen mehrfach hintereinander ohne ersichtlichen Grund auslösen würden.

„In der letzten Zeit ist es relativ ruhig“, bilanziert Wimmer die vergangenen Wochen und Monate. Große Brandeinsätze sucht man im Einsatzbericht auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Donaueschingen nahezu vergeblich – zum Glück.

Vielmehr summieren sich dort bis zum vergangenen Wochenende für die Abteilung Donaueschingen insgesamt 32 Kleinbrände, Personenrettungen, Türöffnungen und Hilfeleistungen bei Unfällen oder Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen.

Kommandant Gerd Wimmer | Bild: Lutz Rademacher

Die gute Nachricht: Die Häufung am Wochenende reihte sich ein in die längerfristige Bilanz.

So liefen die Einsätze

Los ging es bereits am Freitagabend um 19.34 Uhr. Die Feuerwehr wurde wegen Gasgeruch in die Kardinal-Bea-Straße alarmiert. Dort hatten Anwohner Gas- beziehungsweise Benzingeruch wahrgenommen. Die Einsatzkräfte erkundeten die Lage, und führten Messungen durch. „Der Geruch hat an Terpentin erinnert“, beschreibt Wimmer die Wahrnehmungen vor Ort. Am Ende stand jedoch fest, dass der Geruch wohl nicht von der Heizung herrührte, sondern aus der Kanalisation ausgetreten war. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

Am Sonntag um 12.42 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Am Tafelkreuz gerufen. Hier hatte sich offenbar ein Batterieblock entzündet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner laut Einsatzbericht den Batterieblock bereits ins Freie gebracht. Die betroffene Wohnung wurde mit einem Messgerät dennoch auf mögliche Schadstoffe durch den Batteriebrand untersucht. Eine Schadstoffkonzentration konnte jedoch nicht festgestellt werden, so die Bilanz.

Weiter ging es für die Feuerwehr um 15.06 Uhr. Am Bahnhof an Gleis vier war ein Mülleimer in Brand geraten. Dieser wurde mit einem Kleinlöschgerät von den Einsatzkräften abgelöscht und die Einsatzstelle daraufhin dem Fahrdienstleiter der Bahn übergeben. Bei allen drei Einsätzen waren laut dem Kommandanten rund 15 Einsatzkräfte und jeweils zwei Fahrzeuge beteiligt.

Kurz vor Mitternacht wurde die Abteilung Stadt noch einmal angefordert, als Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Allerdings wurde die Wehr noch während der Anfahrt in Richtung Bodelschwinghstraße von der Integrierten Leitstelle zurückgerufen. Ein Einsatz der Feuerwehr war in diesem Fall doch nicht erforderlich.