von Hannah Schedler

Normalerweise wäre die Donaueschinger Tennishalle voll mit Sportlern, die sich für die Turniersaison vorbereiten, oder einfach nur fit bleiben möchten. Das Problem aber ist, dass seit November auch im Tennis verschärfte Corona-Maßnahmen gelten. Aufgrund der Beschlüsse der Regierung ist grundsätzlich nur das Einzelspiel auf einem Platz erlaubt, egal wie viele Plätze eine Halle aufweist.

Enttäuschung und Protestschreiben

Der Donaueschinger Tennisclub Blau-Weiss ist schwer enttäuscht über diese Entscheidung. Vorsitzender Arno Göpfert formulierte deswegen ein Protestschreiben an den baden-württembergischen Tennisverband. „Doch die Regierung hat nicht reagiert“, so Göpfert. Seine Argumente gegen die Maßnahmen sind, dass Spieler in der Halle mit drei abgetrennten Tennisplätzen und 1800 Kubikmetern genügend Abstandsfläche zueinander haben. Zudem habe der Tennisverein auch ein konsequentes Hygienekonzept, sagt der Vorsitzende.

Göpfert wünscht sich wenigstens ein Mindestmaß an Spielbetrieb: dass der Verein auf den drei Plätzen spielen darf. Denn die sportliche Leistung leide unter den Maßnahmen, auch die Meisterschaft wurde ausgesetzt. „Unsere 500 Mitglieder vermissen den normalen Spielbetrieb“, erzählt er. Zudem seien die Beschränkungen auch hart für die 170 Kinder und Jugendlichen, ihnen fehle die Bewegung.

Arno Göpfert | Bild: SK-Archiv

Der Verein generiere durch die Maßnahmen Mindereinnahmen, so Göpfert. „Wir sind dankbar für die Solidarität der Mitglieder.“ Neben dem Restaurants des Tennisclubs brauchen auch die Trainer „Lohn und Brot“, sagt er. Der Verein arbeite nun an außergewöhnlichen Lösungen, man habe die Freiplätze aktiviert – das sei besser als nichts. „Die Politik muss mehr mit den Verbänden interagieren, um klare und zuverlässige Entscheidungen treffen zu können“, sagt Arno Göpfert. Die Corona-Zeit sei zeitaufwendig und kraftraubend: „Deshalb wünsche ich mir mehr Wertschätzung für die Ehrenämter“, so der Vorsitzende des Tennisclubs Blau-Weiss.