Alle Erwartungen erfüllt, sogar übertroffen hat das 40. Aasener Dorffest am vergangenen Wochenende. Schätzungsweise 10.000 Besucher waren aus der Nachbarschaft, der Region und teilweise bis aus Freiburg zu dem beliebten spätsommerlichen Ereignis in die Ortschaft gekommen, um die vielen Angebote zu genießen, Bekannte und Freunde zu treffen oder an diesem Wochenende einfach etwas Schönes zu erleben.

Die sechs gastgebenden Aasener Vereine erfüllten in den Festzelten offensichtlich alle Erwartungen. Dazu kam die gute musikalische Unterhaltung durch die „Gässlehuper“ vom Randen am Samstag und das Seniorenblasorchester und die Musikvereine Neudingen und Oberbaldingen am Sonntag. Und dazu spielte – bis auf ein paar arme Regentropfen am Samstag – auch noch das Wetter mit.

„Wer hätte vor vierzig Jahren gedacht, dass sich das Dorffest zu so einem Erfolg entwickeln könnte“, sagte Aasens Ortsvorsteher Horst Hall zur Begrüßung. Er lobte die Vereine für ihre gute Zusammenarbeit in Sachen Dorffest. Bereits am Samstag strömten die Besucher zum Fassanstich mit Freibier, Brezeln und Böllerschießen auf den Rathausplatz. Der Sonntag gestaltete sich als beliebtes Ausflugsziel für Familien. Schließlich gibt es an dem Tag mit Spielangeboten, Kasperletheater und Schminken für Kinder viel Schönes zu erleben. Besonderer Anziehungspunkt war wieder der Ballonwettbewerb am Sonntag. Pünktlich um 15 Uhr verteilte Kita-Leiterin Julia Doser mit ihren Mitarbeiterinnen einige hundert bunte Luftballons an die vielen schon aufgeregt wartenden Buben und Mädchen. Von den Eltern mit Infokarten versehen, stiegen sie dann bald in den Himmel über Aasen und flogen in die weite Welt. Auf die Absender der am weitesten geflogenen Ballons warten Preise, die in der Ortschaftsratssitzung am ersten Werktag im neuen Jahr vergeben werden.

Großes Interesse fand auch die große Tombola im Aasener Kindergarten an der Käppelestraße. Aasener Unternehmen, Handwerker und Privatpersonen hatten dazu viele Sach- und Geldspenden bereitgestellt. Für den Einsatz von 50 Cent pro Los gab es von leckeren Getränken, Süßigkeiten bis zu Essensgutscheinen eine Menge schöner Dinge zu gewinnen.

Für die vielen Männer und Frauen, die sich von Freitag bis Montag beim Auf- und Abbau der Zelte und Buden und bei den Angeboten der Vereine engagiert haben, ist das Dorffest durchaus eine Mammutaufgabe. Beim Rückbau am Montagvormittag äußern sich die Vereinsvorstände dennoch durchgängig sehr positiv: „Es war ein voller Erfolg, wir haben fast alles verkauft, die Kassen stimmen und das Fest konnte am Sonntag nach Mitternacht friedlich beendet werden.“

Ein wenig Gutes haben die Engagierten in diesem Jahr erstmals für sich selbst getan: Das Engagierten-Treffen am Freitagabend beim Stand der Landjugend und des SV Aasen, wo man gegen eine Spende essen und trinken konnte, wurde als lockerer Treffpunkt im Vorfeld des Großeinsatzes gerne angenommen.