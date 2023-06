Eine Anwohnerin aus der Straße Neue-Wolterdinger-Straße hat am Sonntag, gegen 3 Uhr, die Polizei wegen eines vermuteten Einbruchs alarmiert. Die Frau und ihr Ehemann hatten zuvor Geräusche von der Terrasse wahrgenommen und einen Mann bemerkt, der versuchte, den Rollladen hochzuschieben.

Fataler Irrtum beim Wohnhaus

Der Ehemann konnte laut Mitteilung der Polizei den vermeintlichen Einbrecher überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich beim vermeintlichen Täter nicht um einen Ganoven, sondern um einen in der Nachbarschaft wohnenden jüngeren Mann handelte, der sein Wohnhaus mit dem des Ehepaares verwechselt hatte.

Grund dürfte eine nicht nur unerhebliche Menge an Alkohol sein, die der Spätheimkehrer intus hatte, so die Polizeimeldung weiter. Die Polizisten konnten den Betrunkenen sicher an seine Wohnanschrift geleiten.