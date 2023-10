Die Donaueschinger Innenstadt lädt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum ausgiebigen Einkaufsbummel ein. Beim ungestörten Schlendern durch die Geschäfte in der Karlstraße, Josefstraße und Max-Egon-Straße werde der verkaufsoffene Sonntag zu einem Erlebnis für die ganze Familie, schreibt der Gewerbeverein Donaueschingen in einer Pressemitteilung. Es seien verschiedene Angebote in den Geschäften vorgesehen, die zu fachkundiger und persönlicher Beratung in einer angenehmen Atmosphäre einladen. Auch die heimische Gastronomie lade am Sonntag zum Verweilen ein. Der Einkaufssonntag besteche vor allem auch in seiner Kombination mit den Musiktagen, so Händlervorsitzender Stefan Baur.

Augenfälligstes Detail der besonderen Umstände: Viele Schaufenster werden für die Musiktage entsprechend dekoriert und sollen für ein besonderes Flair sorgen. Bei dem Anliegen, die Kunst an diesem Tag in die Stadt zu holen, gehe es auch um die Chance, auswärtige Besucher in die Stadt zu bringen. Gleichzeitig würde den Einheimischen das einmal im Jahr verstärkt angebotene Musikprogramm näher gebracht, erklärt Baur.

Gerne erinnere er sich beispielsweise an die Aufführung des Open-Air-Spektakels „Donaurauschen“ im Jahr 2021 mitten in der Stadt, an dem Dutzende Musiker teilnahmen und das viele Besucher beklatschten. Das habe viele Menschen in die Stadt geholt und danach unter den Händlern eine lebhafte Diskussion über das Für und Wider dieser Aufführung entfacht.

Dieses Jahr fehlt solch ein Anker. „Klar, das ist ein Rückschritt“, bedauert Stefan Baur. Gleichwohl möchte der Vorsitzende des Donaueschinger Gewerbevereins weiter Kunst und Kommerz miteinander verbinden. „In der Tat kommt mir am Musiktage-Sonntag ein anderes Publikum ins Geschäft.“

Das hänge auch damit zusammen, dass an diesem Sonntag in seiner Bilder-Rahmen-Manufaktur im Quellhöfle zwischen 13 und 18 Uhr mehrere Ausstellungen zu sehen seien – darunter die Sonderausstellung „Lithographie – Steindruck, das älteste Flachdruckverfahren“. Präsentiert werden Drucke von historischen Steinen aus der Edition Ulrich.

Auch Werke des als Lichtemotionist bekannten Fotografen Tobias Ackermann, Arbeiten des bekannten Schwarzwald-Künstlers Sebastian Wehrle sowie Bilder der ukrainischen Malerin Larisa Klushkina werden gezeigt. Außerdem können die Besucher durch Künstler Klaus Gehrmann eine Karikatur von sich anfertigen lassen.

Die Galerie Friedrich Hucke zeigt außerdem eine Ergänzung zur Ausstellung „Bollenhut 4.0.“ Neue Arbeiten der surreal verfremdeten Kopfbedeckungen à la Bollenhut schließen auch die Herbstzeit und die Musiktage ein, genauso wie einen außergewöhnlichen Ausflug in die heimische und afrikanische Tierwelt.