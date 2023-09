In Pfohren soll die Nachbarschaftshilfe ausgebaut werden. Wie der Nachbarschaftshilfeverein informiert, werden dafür weitere Helfer gesucht. Was diese bei einem Einstieg ins Team erwartet, wird am Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr, bei einem Infoabend im Schulungsraum der Feuerwehr im Rathaus Pfohren erklärt. Bei der Aktion geht es um den Ausbau des bestehenden Angebots. Der Nachbarschaftshilfeverein (NBH) Aasen und Heidenhofen, seit Oktober 2021 ein eingetragener Verein, möchte die Betreuung in Pfohren ausweiten. Über nachbarschaftliche Hilfe soll eine Struktur entstehen, in der ältere Menschen in ihrem gewohnten Umfeld leben können und Familien im Bedarfsfall schnell und unkompliziert Hilfe erhalten.

Schon in der Vergangenheit hätten Pfohrener Bürger das Betreuungsangebot genutzt, erläutert der Pfohrener Ortsvorsteher Gerhard Feucht. So wurden vom NBH im Jahr 2022 bereits 150 Stunden und im ersten Halbjahr 2023 über 95 Stunden in Pfohren geleistet. „Um dem Bedarf in Pfohren gerecht zu werden und auch weiteren Hilfebedürftigen die Möglichkeit zur Teilnahme am Angebot des NBH Aasen und Heidenhofen zu ermöglichen, ist es notwendig, neue Helfer zu gewinnen und zu qualifizieren“, sagt Feucht.,

Erfreulicherweise hätten sich bereits einige Menschen aus Pfohren für die aktive Mitarbeit bei der Ortsverwaltung angemeldet. „Es benötigt aber noch einige mehr, um einen Helferkurs durchzuführen“, so Feucht. Ortschaftsrat, Ortsverwaltung und die die Verantwortlichen der NBH Aasen und Heidenhofen weisen darauf hin, dass der Informationsabend interessant sein werde, unabhängig davon, ob sich die Zuhörer später als Helfer einbringen wollen.

Als Referentin wurde Maria Hensler aus Gaienhofen gewonnen. Die siebenfache Mutter hat 2003 in Gaienhofen die Nachbarschaftshilfe „Von Haus zu Haus“ gegründet. 2016 rief sie das Netzwerk Nachbarschaftshilfe ins Leben, dem heute über 70 Mitgliedervereine angehören. Die 1950 geborene Pionierin der Nachbarschaftshilfe steht nach eigener Aussage für ein Modell fürsorgender Gemeinschaft.

Ergänzt werden die Informationen von Maria Hensler durch Vertreterinnen der NBH Aasen und Heidenhofen, die ebenfalls anwesend sein werden und Informationen über die geplante Nachbarschaftshilfe in Pfohren geben. Sie beantworten auch Fragen zu Themen wie eigene Absicherung, Versicherung und Entschädigung.

Angesprochen werden dürfte, in welcher Form die Hilfe geleistet wird. Zur Nachbarschaftshilfe gehören laut Verein eine kurzzeitige Betreuung daheim, Einkäufe und Besorgungen, Fahrten zu Arzt, Behörde, Kirche oder Veranstaltungen, Beschäftigungen wie etwa Spaziergänge, Vorlesen und Gespräche. Im Infoflyer genannt wird auch die Unterstützung bei Gartenarbeit und Winterdienst in Notfällen. Nicht nur Senioren will man mit dem Netzwerk der Hilfe ansprechen. Wenn etwa ein Elternteil erkrankt, leistet die Nachbarschaftshilfe auch die Versorgung und kurzzeitige Betreuung von Kindern.