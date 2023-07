Donaueschingen vor 50 Minuten

Unliebsame Überraschung aus dem Zweiten Weltkrieg: Womit beim Kindergarten Pfohren zu rechnen ist

Der Kindergarten in Pfohren soll erweitert werden. Wenn der Bagger anrückt, dann kann er jedoch nicht einfach in den Hügel graben. Dann müssen Spezialisten mit dabei sein. Was hat es damit auf sich?