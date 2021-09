Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 1.30 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen begangen. In Donaueschingen zerstörten sie die Frontscheibe eines auf der Zeppelinstraße geparkten Skoda, teilt die Polizei mit. In Blumberg sei den Tätern ein Sattelzug auf der Tevesstraße zum Opfer gefallen, an dem sie insgesamt fünf Reifen an Zugmaschine und Auflieger beschädigten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Vier Vorfälle in Immendingen

In Immendingen waren von Freitag auf Samstag an drei in der Schu­bertstraße geparkten Autos die linken Außenspiegel abgetreten. An einem in der Mozartstraße abgestellten Fahrzeug sei zudem die Heckklappe beschädigt worden. Die Polizei in Tuttlingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine Gruppe von Jugendlichen, die sich im fraglichen Zeitraum dort aufgehalten haben soll. Hinweise bitte an die Polizei in Tuttlingen unter der Rufnummer (0 74 61) 94 11 85.