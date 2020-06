Donaueschingen vor 6 Stunden

Unfallflucht in der Moltkestraße: Verursacher rammt geparkten Skoda und fährt davon

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Sonntag in der Zeit von 11.05 Uhr bis 12.30 Uhr in der Moltkestraße begangen wurde.