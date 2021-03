Ein Unbekannter fuhr vermutlich zu dicht an dem kurz nach der Kreuzung Breslauer Straße am Fahrbahnrand der Friedhofstraße abgestellten Golf vorbei und streifte hierbei den linken Außenspiegel des geparkten Wagens. Bei dem Unfall wurde der Spiegel des Golfs komplett aus der Verankerung gerissen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen wegen der begangenen Unfallflucht und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/837830 in Verbindung zu setzen.