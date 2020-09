Zu einem Fall der so genannten „Unfallflucht„ ist es in der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 13.45 Uhr, an der Breslauer Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen dort abgestellten Nissan X-Trail. An dem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 entgegen.