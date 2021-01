Ein 24-jähriger Paketfahrer befuhr mit seinem Lastwagen den Steinweg in Richtung der Stadtmitte Donaueschingens, berichtet die Polizei. Auf der Kreuzung zur Eichendorffstraße/Adolf-Kolping-Straße missachtete er demnach die Vorfahrt einer 66-jährigen Ford-Fahrerin; es kam zum Zusammenstoß.

Der Schaden am Lastwagen beläuft sich auf rund 2000 Euro. Am Ford, der laut Polizei abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.