Die Beschädigung erfolgte im Zeitraum von Dienstag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr. Der Schaden beträgt rund 800 Euro. Da die Geschädigte den Schaden erst später zuhause bemerkte, konnte sie nicht sicher sagen, wo sich der Schaden ereignet hat. Mögliche Tatörtlichkeiten könnten die Karlstraße, der Aldi-Parkplatz in der Dürrheimer Straße sowie der Parkplatz der Realschule am Salinensee in Bad Dürrheim gewesen sein. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830, zu informieren.