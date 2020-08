Mehrere Fahrzeuge, die im Arnold-Schönberg-Ring geparkt waren, wurden in der Nacht auf Freitag beschädigt. Laut einer Mitteilung der Polizei zerkratzten bisher unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 2 Uhr die Autos mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 erbeten.