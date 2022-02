Die Täter drangen laut Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Montag über ein Fenster in das Autohaus an der Rudolf-Diesel-Straße ein und durchsuchten mehrere Räume, bis sie auf ein offenbar lohnendes Objekt stießen.

Es handelte sich dabei um einen Tresor, in dessen Safe sich Schlüssel und diverse Unterlagen von mehreren Fahrzeugen des Autohauses befanden. Die Diebe luden den Tresor in einen Peugeot Boxer mit dem Kennzeichen VS-DH 235, dessen Schlüssel sie im Gebäude fanden und flüchteten mit dem Transporter.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, unter der Nummer 0771/ 837830.