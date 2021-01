von Andrea Wieland

Das Fasnachtslied „Im Boschästich goht‘s luschtig zue, do freit sich jedä Bue“ wird in diesem Jahr wohl nur leise in Sumpfohren zu hören sein.

Das traditionelle Boschenstecherlied wurde vor Jahrzehnten komponiert und ist heute die Sumpfohrener Fasnachts-Hymne. Das Boschenstechen, andernorts auch als Torfstechen bekannt, hat in dem kleinen Örtchen einen ganz besonderen Stellenwert.

So gingen vor allem die männlichen Bürger im Sommer in das Ried, das sich zwischen Sumpfohren und Pfohren befindet, um Boschen zu stechen. Zuerst wurde eine Grube ausgehoben, um an die wertvolle Torfschicht zu gelangen.

Dann wurden in der Grube mit Hilfe von Stechern rechteckige Torfstücke ausgestochen, die im Anschluss zum Trocknen gelagert wurden. Mittags kamen die Frauen dazu und brachten das traditionelle Speckvesper mit Most zum Essen. In den kalten Wintermonaten konnte man die Rechtecke dann zum Heizen verwenden.

Beim traditionellen Boschenkarrenrennen in Sumpfohren sind alle mit dabei: Lilly, Juliane und Amelie (von links) im Boschenstecherhäs und Vorsitzende des Narrenvereins Sonja Süß. | Bild: privat

„Alle zwei bis drei Jahre veranstalten wir im Sommer ein Boschenstechen im Ried bei der Familie Seiffert. Dort wird dann die traditionelle Grube ausgehoben und unsere Narren stechen mit den traditionellen Stechern die Boschen aus – so wie damals“, erklärt Sumpfohrens Narrenmutter Sonja Süß. Beim traditionellen Boschenstechen haben nicht nur die Narren viel Freude.

„Oftmals laden wir auch Bekannte oder Interessierte ein“, sagt Süß. Die Boschen werden an Fasnachts-Umzügen an das Publikum verschenkt und für das traditionelle Boschenkarrenrennen, das am Schmotzige Dunschtig stattfindet, genutzt. Dort stellen die Sumpfohrener ihr Talent am Boschenstapeln und -transportieren unter Beweis.

Tombola statt Boschenkarrenrennen

In diesem Jahr mussten sich die Narren wegen Corona etwas anderes überlegen. Das Boschenstechen und Boschenkarrenrennen kann nicht stattfinden. Geplant ist aber immerhin eine digitale Tombola, bei der der Narrenbaum verlost wird. Die Sumpfohrener hoffen auf eine hohe Beteiligung.