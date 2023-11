Nach vier Jahren Auszeit hieß es nun endlich wieder „Vorhang auf, die Bregtal-Glonki spielen Theater“. Und darauf warteten viele wohl schon lange, denn als sich die Mehrzweckhallenpforte pünktlich um 18 Uhr öffnete, sah man eine Menschenschlange, die bis zur Straße reichte, denn jeder wollte einen der vorderen Sitzplätze ergattern.

Seit 30 Jahren bestreiten die Laienschauspieler des Wolterdinger Fasnetvereins ihre unterhaltsamen Theaterabende. Noch immer sind sie nicht müde und keine Spur von altbacken. Und auch nach der längeren Zwangspause – wegen beruflichen Gründen einiger Akteure und der Corona-Pandemie – haben die Akteure ihr Hobby nicht schleifen lassen, sondern freuten sich, dass sie nun endlich wieder in Aktion treten konnten. Theatermacher Bernhard Mößner brachte es auf den Punkt, als er die mehr als 300 Gäste begrüßte: „Wolterdingen lebt wieder“.

Es gibt viel zu lachen

Es war wieder Theater zum Genießen und dazu herrschte gute Stimmung in der Halle. Die Bregtal-Glonki-Laienspielgruppe traf wieder genau den Geschmack des Publikums aus Nah und Fern. Die spritzige, turbulente Komödie in drei Akten aus der Feder von Bernd Gumbold „Döner, Durst und Dosenwurst“ bescherte den Besuchern eine bekömmliche Auszeit aus dem Alltag. Und vor allem gab es auch viel zu lachen. Auch einmal mehr schienen die Rollen den einzelnen Akteuren auf den Leib geschrieben. Für den Theaterspaß verantwortlich ist der Macher Bernhard Mößner, der bis jetzt immer ein glückliches Händchen hatte bei der Auswahl des Stückes.

Die Freunde des Lustspiels kamen also auf ihre Kosten: Alles spielt sich in einer Kleinstadt ab. Neben dem Dorfplatz eröffnete der quirlige Erkan (Ingo Held) einen Dönerladen, womit er die angestaubte Geschäftswelt gehörig durcheinander wirbelte.

Anlässlich des Dorfplatzfestes lud er auch noch alle in seinen Laden ein. Am Morgen nach der ausgeuferten Party gibt es einige Rätsel zu lösen. Weiteres wird jetzt nicht verraten, denn es folgt ja kommenden Samstag die zweite Auflage des Theaterstücks. Der große Applaus war der schöne Lohn für die Akteure, denen es selbst auch viel Freude gemacht habe.

Auf der Bühne zu sehen sind und waren neben Bernhard Mößner, Helga Zwick und Silvia Bürer, die schon seit Anbeginn der Theaterzeit dabei sind, Ingo Held, Armin Maier, Katharina und Susanne Kögler, Matthias Günther, Stefan Zwick sowie die Statisten Sabine, Matheo und Malena Meinert, Lars und Nils Held, Hanna Zwick und Silas Maier.

Regie und Soufflieren bei der Komödie liegen in den Händen von Tina Reichmann und Saskia Mößner. Für die Maske sind Tina Metzger und Tanja Dorer zuständig, für das Bühnenbild Frank Kögler und für den guten Ton Harry Waschek, Heiko Bahls und Jonas Vogelbacher.