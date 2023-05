Das Engagement bei Hilfsorganisationen und Vereinen ist nicht mehr jedermanns Sache. Anders ist das bei Daniela Bernhard. Ihre Hobbys sind die Feuerwehr, die DLRG und die Blasmusik.

Als sie vor zwei Jahren nach dem Studium ihre Stelle in der Verwaltung der Stadt Donaueschingen antrat, suchte sie sofort Anschluss. Zeitgleich mit der Ummeldung des Wohnsitzes nach Donaueschingen erfolgte der Antrag auf Aufnahme in die Feuerwehr. Bereits kurz nach ihrem Beitritt wurde sie stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Baar. Die Stadtmusik Hüfingen freut sich über Verstärkung an der Klarinette.

Frühlingserwachen 2022 : Daniela Bernhard bei der Stadtmusik Hüfingen. Links Lara Lehnert, rechts Michael Drum | Bild: Diana Pohl

Zur Person Daniela Bernhard wurde 1997 in Stühlingen geboren, wuchs in Dettighofen im Kreis Waldshut auf und machte 2016 ihr Abitur am Klettgau-Gymnasium in Tiengen. Nach einem Jahr Bundesfreiwilligendienst in der Jugendherberge auf dem Feldberg absolvierte sie ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Nach erfolgreichem Abschluss trat sie in Donaueschingen ihre Stelle als Sachgebietsleiterin in der Hauptverwaltung an. Hier hat sie die Projektleitung Einführung in das Dokumenten-Management inne, seit September 2022 ist sie für die gesamte Digitalisierung zuständig. Zu ihren Aufgaben gehören auch das Versicherungswesen, das Fuhrpark-Management sowie die Organisation aller Wahlen und Projektarbeit.

Der Kalender ist proppenvoll

Inzwischen sind ihre Aktivitäten wochenfüllend. Montags ist ein- bis zweimal im Monat Feuerwehrprobe, dienstags DLRG-Training, parallel leitet sie dort Rettungsschwimmkurse. Mittwoch und Donnerstag sind nicht fest verplant und doch gefüllt mit wechselnden Terminen wie Vorstandssitzungen oder Unterstützung des DLRG-Jugendeinsatzteams als Ausbilderin.

Freitags ist Musikprobe, Samstagmorgen Schwimmkurs, auch der Rest des Wochenendes ist immer verplant: Katastrophenschutzübung, ein Ausflug mit der Jugend oder ein Probenwochenende mit der Stadtmusik.

Damit nicht genug: Unter anderem ist Daniela Bernhard neuerdings auch bei der Ausbildung von Bootsführern beim Landesverband Baden der DLRG in Karlsruhe tätig. Im Sommer ist am Wochenende Wache am Kirnbergsee oder Riedsee.

Seit 2022 hat Daniela Bernhard (links) den DLRG-Bootsführerschein – rechts Christian Dages und Janik Ratzel. | Bild: Lutz Rademacher

Bekommt sie alles immer unter einen Hut? Wenn man in mehreren Vereinen ist, müsse der eine oder andere auch einmal zurückstecken, sagt sie. Bei Terminkonflikten müsse man Prioritäten setzten. Sie sei überall konstant aktiv. Derzeit liege der Schwerpunkt bei der DLRG, das könne sich aber auch wieder ändern. Der Ortsgruppe Baar war sie im Sommer 2021 beigetreten.

Rasante Karriere in der DLRG

Zur Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft war sie im Alter von sechs Jahren nach dem Schwimmkurs gekommen. Später war sie bei der Ortsgruppe Klettgau, half als Jugendtrainer und bei Schwimmkursen, absolvierte Rettungsschwimmkurse in Bronze und Silber und einen Kurs als Schnorcheltaucher. In Donaueschingen war sie sehr schnell bei Vorstandssitzungen dabei. Es sei klar gewesen: „Ich suche eine Aufgabe und sie suchen Leute.“

Der stellvertretende Vorsitzende hörte auf und Daniela Bernhard übernahm das Amt, ein Dreiviertel-Jahr nach ihrem Beitritt. Dabei fiel ihr die Aufgabe Ausbildungswesen zu. Das habe sie schon immer gerne gemacht. Bereits im Herbst 2021 hatte sie in Eigeninitiative die ersten Grundlehrgänge wie die Gemeinsame Assistentenausbildung und die Fachausbildung Wasser-Rettungsdienst belegt.

Seit ihrem Amtsantritt läuft die komplette Rettungsschwimmausbildung der Ortsgruppe über Daniela Bernhard. Im Laufe des Jahres erwarb sie den Bootsführerschein. Sie bildete sich beim Landesverband weiter, um auch in diesem Bereich ausbilden zu können.

Thomas Moch, Vorsitzender der Ortsgruppe freut sich über eine „äußerst zuverlässige“ Mitstreiterin.

Glücksfall für die Feuerwehr

Mit 14 Jahren trat Daniela Bernhard in die Jugendfeuerwehr Dettighofen ein, kam mit 17 in die Einsatzabteilung, wurde zur Schriftführerin gewählt und war Ausbilderin in der Jugendfeuerwehr. Sie bekleidet den Rang einer Oberfeuerwehrfrau und war während ihrem Studium bei der Feuerwehr Kehl aktiv.

Daniela Bernhard bei einer Feuerwehrprobe. Hier wird eine Wohnungsöffnung geübt. | Bild: Dennis Reich

Auch in Donaueschingen suchte sie sofort den Kontakt zur Feuerwehr, und es mache ihr riesig Spaß. Kommandant Gerd Wimmer freut sich über gut ausgebildeten Zuwachs, aber auch über eine Kameradin, die bei der Stadt auf dem Rathaus arbeitet und somit tagsüber bei Einsätzen schnell greifbar ist.

Daniela Bernhard bei einer Feuerwehrprobe. | Bild: Dennis Reich

Sie stammt aus einer musikalischen Familie

Blasmusik ist bei den Bernhards eine Familientradition. Der Vater spielt Flügelhorn, die Mutter ebenfalls Klarinette und der Bruder Waldhorn.

Hausmusik bei den Bernhards in Dettighofen am Heiligabend 2020. Vorne die Eltern Lioba und Horst, hinten Daniela und ihr Bruder Andreas | Bild: Lutz Rademacher

Die wöchentliche Musikprobe beim Musikverein Dettighofen war früher so etwas wie ein Familienausflug. Dort begann sie als Zögling, durchlief das Jugendorchester, erwarb die Leistungsabzeichen Bronze und Silber und schließlich zeitgleich mit dem Abitur Gold.

Musikverein Dettighofen „Spiel unterm Weihnachtsbaum“ 2022. Wenn Daniela Bernhard an Weihnachten ihre Eltern besucht, spielt sie dort mit. | Bild: Simone Römersperger

2014 belegte Daniela Bernhard einen Musikmentoren-Kurs. Die dahin enthaltenen Grundlagen des Dirigierens hätten ihr sehr viel Spaß gemacht. 2016 machte sie das fachpraktische Abitur im Dirigieren. Im Studium in Kehl dirigierte sie zwei Semester lang das Hochschulorchester.

Ihre neue musikalische Heimat

Als Daniela Bernhard auf die Baar kam, hörte sie sich um und landete bei der Stadtmusik Hüfingen. Hier fühlt sie sich musikalisch zu Hause. „Das, was sie an der Klarinette macht, ist einfach sehr gut, eine echte Bereicherung“, freut sich deren Dirigent Markus Burger, „und dass sie die Musik in ihrem Leben so sehr in den Vordergrund stellt, ist total schön für uns.“

Er beschreibt sie als einen sehr zuvorkommenden Menschen, der es allen recht machen will und dadurch manchmal Mühe hat, alles unter einen Hut zu bringen.

Arbeit und Hobbys ergänzen sich

Daniela Bernhards Engagement bei Vereinen kommt nicht von ungefähr. „Zu Hause als Kind haben wir die Zeit als Familie bei den Vereinen verbracht, bei der Musik, oder mit dem Papa bei der Feuerwehr“, sagt sie.

Und zu ihrem Job bei der Stadt: „Das Verwalten und Organisieren macht mir Spaß.“ Und sie hat gelernt, Gesetzestexte zu lesen und zu verstehen. Das kommt auch den Vereinen zu Gute. Andererseits profitiert sie bei ihrer täglichen Arbeit von Inhalten ihrer zahlreichen außerberuflichen Fortbildungen.