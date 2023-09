Eine Nottüröffnung führte die Feuerwehr Donaueschingen am späten Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, in die Raiffeisenstraße. In einem Gebäude befand sich eine Person in einer medizinischen Notsituation. Ihr war es nicht möglich, die Tür von innen zu öffnen.

Laut einer Mitteilung auf der Homepage der Polizei wurde die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet. Damit sei ein Zugang für Polizei und Rettungsdienst entstanden.

Die Feuerwehrleute waren mit drei Fahrzeugen angerückt. Den Einsatzort verließen sie nicht, ohne die Wohnung gegen Kriminelle abzusichern. Nachdem ein neuer Schließzylinder eingebaut war, übernahm die Polizei die Situation vor Ort.