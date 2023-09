Tanzend ziehen sie durch die Stadt: Am Samstag, 23. September, sind die Traumtänzerinnen von 11 bis 13 Uhr in der Donaueschinger Innenstadt unterwegs, wie das City Management Donaueschingen in einer Mitteilung schreibt. Das Ziel hinter den Samstagsaktionen: Sie sollen die Menschen in die Innenstadt locken und zum Bummeln einladen. So soll letztlich die Innenstadt wieder stärker belebt werden.

Vor diesem Hintergrund ziehen die Tänzerinnen als Blickfang durch die Straßen der Innenstadt und begrüßen die Besucher. Schließlich soll es auf dem Max-Rieple-Platz ein tänzerisches Finale geben. Laut Mitteilung besteht das Tanz-Ensemble aus Mitgliedern aus Donaueschingen und der Umgebung. Sie haben sich auf Modern-Dance-Choreografien spezialisiert und seien durch ihre Auftritte weithin bekannt. Ihre Tanzvorführungen seien mit viel Energie und Herzblut professionell einstudiert, zudem begeistere das Ensemble durch die ausgefallenen Kostüme.

Begonnen haben die Traumtänzerinnen laut Mitteilung im Kindesalter mit klassischen Ballettstunden und meist auch mit intensivem Leistungsturnen. Seit der Jugend seien sie mit Jazz-Dance auf den Bühnen unterwegs und würden dabei nicht nur viel Lebensfreude versprühen, sondern auch ein gutes Körpergefühl zeigen.

Die Samstagspektakel in Donaueschingen werden, so die Mitteilung, gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms „Sofortprogramm Einzelhandel/Innenstadt“. Das Herz der Bevölkerung für den ansässigen Handel soll mit sympathischen Kultur- und Kunstaktionen, die Erlebnischarakter haben, gewonnen werden. Von einer lebendigen Innenstadt profitieren alle – ob Händler, Gastronomen, Arbeitgeber, Bürger, Dienstleister, Handwerker oder Immobilienbesitzer, so die Mitteilung weiter. Um die Heimatverbundenheit zu stärken, kämen die Künstler und Akteure aus der Region.

Mehr Infos zu den Aktionen des City Managements unter www.wirfuerdonau.de