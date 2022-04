von Andrea Wieland

Dabei zu sein, wenn ein Mensch auf die Welt kommt und diesen und die neu entstandene Familie bei seinen ersten Stunden, Tagen, Wochen oder gar Monaten begleiten: Diesen außergewöhnlichen Beruf erlernt Maria Barth aus Neudingen.

Berufswunsch stand früh fest

Bereits im jungen Alter war der heute 22-Jährigen klar, dass sie eines Tages Hebamme werden möchte: “Bereits in der Grundschule hatte ich den Wunsch, später mal Hebamme zu werden. Der Beruf hat mich immer fasziniert. Speziell die Themen, wie sich ein Baby im Bauch entwickelt, wie eine Geburt abläuft und wie eine Familie durch die Geburt entsteht“, sagt Maria Barth.

Doch um sich der Sache ganz sicher zu sein, absolvierte die Neudingerin mehrere Praktika in unterschiedlichen Berufen: als Dorfhelferin, Augenoptikerin, Ergotherapeutin sowie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kindergarten.

Beruf mit viel Verantwortung

Doch an ihrem Berufswunsch änderte sich nichts. “Meine Patentante arbeitet als Krankenschwester und somit wurde ich auch gleich mit dem Thema Wochenendarbeit und Schichtarbeit konfrontiert, was für viele eine große Herausforderung bei diesem Berufswunsch ist“, sagt Barth und fügt hinzu: „Sie konnte mir auch näher bringen, wie viel Verantwortung der Beruf mit sich bringt und neben den schönen Seiten auch traurige und belastende Situationen mit sich bringt.“

Hebammenberuf wird akademisiert Der Beruf der Hebamme kann nur noch bis 31. Dezember 2022 als Ausbildungsberuf erlernt werden. Ab dem 1. Januar 2023 wird der Beruf akademisiert und es muss ein Studiengang absolviert werden. Damit ist Deutschland nach Angaben des Deutschen Hebammenverbands das letzte EU-Land, das die entsprechende Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umsetzt. Schon jetzt bieten einzelne Universitäten und Fachhochschulen den Bachelor-Studiengang an. Eine große Herausforderung für den Berufsstand der Hebammen ist das Versichertenverhältnis: Viele der in Deutschland arbeitenden Hebammen sind freiberuflich tätig. Werden hierbei neben der Wochenbettbetreuung, Vor-und Nachsorge zum Beispiel auch Geburten mit ins Repertoire aufgenommen, so wird ein besonderer Versicherungsschutz, welcher sehr teuer ist benötigt. Dies schreckt viele Hebammen ab, die deshalb als Freiberuflerin keine Geburten betreuen.

2019, nach dem Abitur am sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium und nach dem FSJ startete Maria Barth ihre Ausbildung zur Hebamme am Universitätsklinikum in Tübingen. „Dort durchlaufe ich die unterschiedlichen Stationen wie die Wochenbettstation, die Gynäkologie, Neonatologie, Psychiatrie sowie die Schwangerenstation. Zwischendurch sind wir immer wieder im Kreißsaal. Entweder in Tübingen oder Balingen und Stuttgart“, erklärt sie.

Bei 88 Geburten mit dabei

“In Summe war ich somit bereits bei 88 Geburten mit dabei“, sagt Maria Barth. Dabei sei jede Geburt anders. Die Ausbildung sei zwar sehr fordernd und man komme oft an seine Grenzen. „Aber in dem Moment, in dem das Kind zur Welt kommt, ist man wie in einer Blase und man vergisst alles um sich herum. Egal wie viel Stress und Druck noch vor wenigen Momenten war, dann ist alles vergessen: Jede Geburt ist einzigartig“, schwärmt Maria Barth. Im Kreißsaal und auf den Stationen seien die Hebammenschülerinnen von Anfang an voll mit dabei.

Austausch ist wichtig

Während ihrer Zeit in der Uniklinik Tübingen lebt Maria Barth im Wohnheim. Diese Erfahrung ist für sie sehr wertvoll: „Der Austausch ist sehr wichtig. Hier erleben alle ziemlich das Gleiche und man kann sich sehr gut austauschen.“

Als besondere Herausforderung eines Arbeitstages beschreibt die Neudingerin, dass man nie weiß, was den Dienst über passiert. Auch seien Abrufzeiten keine Seltenheit: Je nachdem, in welcher Einrichtung man arbeite, befinde man sich in Bereitschaft. Das heißt, falls sich ein Kind auf dem Weg macht, beginnt die Schicht, bis das Kleine auf der Welt ist.

Theorie findet online statt

Neben dieser praktischen Erfahrung beinhaltet die dreijährige Ausbildung auch immer wieder Blockunterricht von zwei bis vier Wochen, der in den vergangenen zwei Jahren, leider nur in Form von Onlineunterricht stattfand. “Die schulische Ausbildung ist auch sehr fordernd. Wir lernen sehr viel in Eigenarbeit, was oft nicht so einfach ist. Teilweise ist es eine große Herausforderung, die Ausbildung und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen“, sagt Maria Barth.

Maria Barth zu Hause in Neudingen. Ihre Ausbildung absolviert sie an der Universitätsklinik Tübingen. | Bild: Andrea Wieland

Doch für die Neudingerin ist trotzdem klar, dass dies ihr Traumberuf ist. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung, welche sie im Herbst diesen Jahres beenden wird, möchte sie weiterhin als freiberufliche Hebamme arbeiten.

„Ich wurde schon öfters darauf angesprochen, ob ich bereits Frauen, beziehungsweise Familien betreuen könnte. Das habe ich jedoch abgelehnt, da ich das in der Ausbildung noch nicht darf.“ Maria Barth über den Hebammenmangel

“Wir haben während der Ausbildung zwei außerklinische Externate, welche jeweils sechs Wochen dauern“, erklärt die Neudingern. Das letzte Externat hat sie im Hebammenhaus in Villingen absolviert, was ihr das Herz für die Freiberuflichkeit vollständig geöffnet habe. „Ich durfte dort nochmal das ganze Spektrum der außerklinischen Arbeit kennenlernen: Ich war bei Schwangerenvorsorgen, Wochenbettbesuchen und verschiedenen Kursen, wie Geburtsvorbereitung und Rückbildung dabei. Außerdem durfte ich einige Geburten im Geburtshaus und auch Hausgeburten mit begleiten, was eine tolle Erfahrung war.“

Während der Ausbildung wurde der 22-jährigen nochmals bewusst, wie groß der Hebammenmangel in der Region ist: „Ich wurde schon öfters darauf angesprochen, ob ich bereits Frauen, beziehungsweise Familien betreuen könnte. Das habe ich jedoch abgelehnt, da ich das in der Ausbildung noch nicht darf.“