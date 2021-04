Donaueschingen vor 1 Stunde

Trauer um Hildegret Sattler – sie war als Bibliotheksleiterin eine Institution

Die ehemalige Leiterin der einst reichbestückten Hofbibliothek in Donaueschingen ist nach kurzer Krankheit im Alter von 97 Jahren in Titisee-Neustadt gestorben, erklärt der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar in einer Pressemitteilung.