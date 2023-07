17 Jahre hat Willi Hirt als Ortsvorsteher die Geschicke der Grüninger Ortsverwaltung geleitet. Am Donnerstag, 13. Juli, ist er im Alter von 85 Jahren verstorben.

Hirt wurde am 16. Dezember 1937 in Grüningen geboren. Die Liebe und Verbundenheit zum Ort spiegelte sich in seiner langjährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher. Er war der zweite Ortsvorsteher – und der erste ehrenamtliche nach der Gemeindereform in den 1970er-Jahren.

Von 1987 bis 2004 leitete Willi Hirt die Grüninger Ortsverwaltung, insgesamt war er nahezu respektable 30 Jahre Mitglied des Ortschaftsrates, eine Periode wirkte er parallel als Gemeinderat der Stadt Donaueschingen.

Mit fünf Geschwistern aufgewachsen besuchte Hirt die Schule in Grüningen und bestellte dort später als hauptberuflicher Landwirt die Felder.

Die Weiterentwicklung seines Heimatdorfes durch die Schaffung der Baugebiete „Rebberg II“, „An der Landstraße“ und „Nachthof“ lag ihm am Herzen.

Als Meilenstein in seiner Amtszeit gilt ebenso der Bau des Probelokales für den örtlichen Musikverein, dessen Gründungsmitglied und Vorsitzender für die Dauer von 17 Jahren er war.

Stark ins Dorfleben eingebracht

Überhaupt hat sich der Jubilar Zeit seines Lebens im Dorfleben stark eingebracht, nicht zuletzt als Unterstützer der örtlichen Vereine, Gruppen und Organisationen. So wurde er 1955 aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, engagierte sich beim Fußballclub, war über Jahrzehnte Pfarrgemeinderat und Mitglied des CDU-Ortsverbandes.

Bei der Bildung der Sozialstation St. Elisabeth wirkte Willi Hirt im Vorstandsgremium mit und gründete im Dorf den Krankenpflegeförderverein der Kirchengemeinde St. Mauritius. Große Wertschätzung widerfuhr Hirt 1983, als er mit der Landesehrennadel ausgezeichnet wurde. Ein Termin für die Trauerfeier ist noch nicht bekannt.