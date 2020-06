Donaueschingen vor 1 Stunde

Traktorfahrer übersieht Auto: Trümmerteile verletzten Autofahrer

Kurz vor dem Kreisverkehr an der Pfohrener Straße kam es am Donnerstagvormittag auf der von Aasen in Richtung Donaueschingen führenden Kreisstraße 5701 zu einem Zusammenstoß.