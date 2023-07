Schon lange sei sie an einem Fußballer dran, sagt Gisela Rösch. Sie kümmert sich um die Organisation der Donaueschinger Kanzelreden. Bereits über 20 Mal hat Rösch in dem Format prominente Redner in die Stadt geholt, die in der Stadtkirche St. Johann spannend, informativ und unterhaltsam ihr Thema präsentierten.

Dieses Jahr kommt tatsächlich jemand aus dem internationalen Fußball-Zirkus. Der international bekannte Schweizer Schiedsrichter Urs Meier wird am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr in St. Johann sprechen – und das unter dem Titel „Zwischen den Fronten – ein Topschiedsrichter berichtet.“

Die Karriere von Urs Meier

Als Urs Meier Ende 2004 offiziell seine Schiedsrichterkarriere beendete, hatte er in 27 Jahren 883 Spiele geleitet. Seit 1994 FIFA-Referee erwarb er sich in zahlreichen Champions League- und UEFA-Cup-Einsätzen den Respekt von Spielern und Fans.

Es folgten 1998 die Berufung für die WM in Frankreich mit dem politisch brisanten Spiel USA – Iran, zwei Europameisterschaften 2000 und 2004 und die Weltmeisterschaft 2002, bei der er als Höhepunkt das Halbfinale zwischen Deutschland und Südkorea leitete. Seit Jahren ist Urs Meier zudem Botschafter für die Kindernothilfe.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2004 annullierte Meier ein Tor der Engländer, weil ein anderer Spieler den portugiesischen Torwart gefoult hatte. England verlor das Spiel und schied aus. Das führte dazu, dass Meier dafür verantwortlich gemacht wurde und Morddrohungen erhielt. Für einige Wochen stand er unter Polizeischutz.

Prominente Redner dabei

„Ich habe mich so gefreut wie noch nie“, sagt Rösch. Sie hofft, mit Meier wieder ein anderes Publikum anzusprechen, sodass bei jeder Kanzelrede für Abwechslung gesorgt wird. „Das war immer mein Wunschtraum.“

Dass es ihr gelingt, für jeden Geschmack etwas zu organisieren, das bezeugt die Liste der Redner. Dazu zählen nicht nur Europa Park-Chef Roland Mack, sondern auch Sternkoch Alfons Schuhbeck oder Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp. Den Auftakt machte Erwin Teufel im Jahr 2003. Das jüngste Publikum habe die Reihe des Kirchfördervereins gehabt, als die Vaude-Chefin Antje von Drewitz über ihr Unternehmen sprach.