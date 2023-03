Auf der Ruckhalde bei Allmendshofen wird seit 2019 ein neuer Trinkwasserbrunnen gebaut. Ein Ersatzbrunnen für die Gutterquelle, sollte diese aufgrund einer Katastrophe kein sauberes Trinkwasser mehr schütten.

Aktuell wird an der Anbindung des Brunnes an das städtische Versorgungsnetz. Dicke Wasserrohre werden vom Brunnen aus entlang des beliebten Feldweges in Richtung Bauhofgelände vergraben. Mit schwerem Gerät wird der Graben ausgehoben und auch die umliegende Erdschicht abgetragen. Der Aushub wird als Wall nebenan aufgeschichtet.

Spaziergänger fragen sich, warum für einen Graben – der für eine wichtige Versorgungsleitung durchaus tief sein muss – auch meterweit der Boden neben der Vertiefung ab- und umgegraben werden muss. Der Feldweg ist seit Tagen voll gesperrt. Wird hier womöglich eine befestigte Teerstraße gebaut, so die Vermutung?

Dritter und letzter Bauabschnitt im Gange

Dem ist aber nicht so, wie Verwaltungssprecherin Beatrix Grüninger auf Anfrage mitteilt. Im Zusammenhang mit der Trinkwasserersatzversorgung Ruckhalde werde derzeit der dritte und letzte Abschnitt der Rohwasserleitung zum Ersatzbrunnen verlegt. „Die Verlegung erfolgt komplett im dort verlaufenden Wirtschaftsweg, der danach wiederhergestellt wird“, so Grüninger weiter.

Der dabei ausgehobene Graben sehe breiter aus, als er tatsächlich ist, da dieser im obersten Teil zusätzlich links und rechts angeböscht werden müsse, damit kein Aushubmaterial in den Graben falle. „An der Grabensohle ist der Graben nur etwa ein Meter breit.“

Das sogenannte Hasenwäldle (links oben) wird von den Bauarbeiten gestreift. Die neuen Rohrleitung wird auf der gegenüberliegenden Seite des hier verlaufenden Feldweges vergraben. | Bild: Fröhlich, Jens

Es gab schon einmal eine Leitung

Es ist nicht die erste Wasserleitung, die auf der Ruckhalde sichtbar wird. Gleich zu Beginn, in den Jahren 2019 und 2020, war eine lange Rohrleitung in Richtung Bauhofgelände weiter unten in der Talsohle gelegt worden.

Eine oberirdische Spülleitung für den Bau des Ersatzbrunnens, die nach Fertigstellung wieder rückgebaut wurde, erklärt Grüninger.

Schwierige Stelle bereits erledigt

Die Bauarbeiten nähern sich nun Schritt für Schritt der Friedrich-Ebert-Straße, der Hochstraße und auch den Bahngleisen an. Ist hier beim Aufeinandertreffen mit größeren Behinderungen für Auto- und Bahnfahrer zu rechnen?

Die guten Nachricht: „Es wird davon ausgegangen, dass die Leitungsarbeiten in den nächsten rund zwei Monaten abgeschlossen werden können. Die Bahngleise wurden bereits im letzten Bauabschnitt gequert“, so die Sprecherin. Die Verlegung im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße erfolge grabenlos per Bohrspülung. Mit Verkehrsbehinderungen sei daher nicht zu rechnen.

So geht es weiter

Nach der Verlegung der Rohwasserleitung stehen laut Stadtverwaltung noch diverse Arbeiten im Zusammenhang mit der Stromversorgung, der Hydraulik, der Mess- und Regeltechnik sowie nötige Arbeiten am Brunnengebäude selbst an.

„Je nach Lieferzeiten wird derzeit von einem Abschluss der Maßnahme und Inbetriebnahme der Trinkwasserersatzversorgung Anfang 2024 ausgegangen“, prognostiziert Beatrix Grüninger. Damit liegt das gut drei Millionen Euro teure Bauprojekt der Stadtverwaltung gut im Zeitplan.