von Sk

Eine Kriminelle, so berichtet die Polizei, hat am Dienstag gegen 14 Uhr erfolglos versucht, mit der Masche „Schockanruf“ zum Erfolg zu kommen. Eine Unbekannte rief einen 80-Jährigen an und gab vor, 40 000 Euro zu benötigen, da sie angeblich einen Unfall hatte. Als der Angerufene die Auszahlung des Geldes ablehnte, legte die Betrügerin auf.

Baar Mit Telekom-Jacke von Tür zu Tür: Aber sind die Leute, die im Städtedreieck derzeit unterwegs sind auch wirklich von der Telekom? Das könnte Sie auch interessieren

Polizei warnt

Die Polizei warnt erneut vor den immer wiederkehrenden Anrufen durch Trickbetrüger, die sich als Familienangehörige – meist Enkel oder Enkelin, Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Computerfirmen am Telefon ausgeben und versuchen, an Geld der Angerufenen zu gelangen. Tipps, wie man sich davor schützen kann, finden sich bei allen Polizeidienststellen oder auf den Internetseiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.