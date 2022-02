von SK

In einem Einkaufsmarkt auf der Villinger Straße haben Taschendiebe am Dienstag, 8. Februar, gegen 9.30 Uhr zugeschlagen. Laut Polizei entwendeten bislang Unbekannte aus einer Handtasche einer 81-Jährigen den Geldbeutel mit Bargeld. Die Handtasche hatte die Frau an ihren Einkaufswagen gehängt.

Polizei warnt

Trickdiebe schlagen gerne in und vor Supermärkten zu und machen sich die Sorglosigkeit ihrer Opfer zunutze, die es den Tätern oft unnötig leicht machen.

Worauf zu achten ist

Um sich vor solchen Diebstählen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Seien Sie immer aufmerksam und lassen Sie ihre mitgeführten Taschen oder Rucksäcke nie unbeaufsichtigt!

Tragen Sie Ihre Geldbörse und Wertsachen dicht am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung!

Achten Sie beim Bezahlen mit Ihrer EC-Karte darauf, dass Sie bei der Eingabe der PIN das Tastenfeld abdecken, so dass kein Umstehender die PIN ablesen kann!

Merken Sie sich ihre PIN auswendig und schreiben Sie diese nicht auf – weder auf einen Zettel und schon gar nicht auf Ihre EC-Karte!

Achten Sie auf Personen in ihrem Umfeld, die sich möglichweise auffällig verhalten!

Weitere Hinweise findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de